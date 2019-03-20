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Суд присяжних у США встановив, що один з найбільш поширених у світі гербіцидів значною мірою впливає на розвиток онкологічних захворювань.

Німецький хімічно-фармакологічний концерн Bayer рішуче заперечив, що продукт Roundup, який вони виробляють на основі гліфосату, є канцерогенним.

Однак суд у Сан-Франциско визнав, що саме ця речовина сприяла розвитку неходжкінських лімфом у мешканця Каліфорнії Едвіна Хардемана.

Рішення присяжних було одностайним.

Наступний етап судового розгляду має на меті встановити відповідальність і розмір компенсації, яку Bayer мусить сплатити постраждалому.

Очікується, що під час слухань, які почнуться в середу, юристи пана Хардемана нададуть докази, які нібито демонструють спроби Bayer вплинути на вчених, регулюючі органи і громадськість у питанні безпеки продукції.

Під час ранкових торгів вартість акцій Bayer впала відразу на 12% - до 61,62 євро.

У Bayer заявили, що розчаровані цим рішенням суду.

Німецький концерн придбав Roundup у рамках угоди зі злиття та поглинання свого американського конкурента Monsanto.

Вартість угоди була 66 мільярдів доларів.

"Ми переконані, що надамо докази того, що дії Monsanto було правильним, й компанія не повинна нести відповідальність за захворювання пана Хардемана", - заявили представники компанії.

У Bayer "переконані в тому, що є наукові підтвердження того, що гербіциди на основі гліфосату не викликають рак".

Це лише друга справа з 11 200 судових позовів щодо шкідливості Roundup у США.

Ще один мешканець Каліфорнії отримав у серпні 289 мільйонів доларів компенсації після того, як суд присяжних встановив, що Roundup викликав у нього рак, в результаті чого акції Bayer тоді також різко впали в ціні.

Пізніше суму компенсації зменшили до 78 млн доларів, а справа перебуває на стадії оскарження.

Регулярне використання

У Bayer стверджують, що десятиліття досліджень і нормативних оцінок показали, що "вбивця бур'янів" безпечний для використання людиною.

70-річний Едвін Хардеман регулярно (з 1980-го по 2012 рік) застосовував гербіциди для захисту посівів в окрузі Сонома, штат Каліфорнія, врешті-решт у нього діагностували неходжкінські лімфоми.

Його адвокати Еймі Вагстафф і Дженніфер Мур сказали в спільній заяві, що їхній клієнт був "задоволений" рішенням суду.

"Тепер ми можемо зосередитись на доказах того, що у Monsanto не поставилися відповідально і об'єктивно до безпеки Roundup", - додають вони.

"Дії Monsanto, навпаки, є демонстрацією того, що їм не так вже й важливо, чи дійсно їхній продукт викликає у людей рак. Натомість вони фокусуються на маніпулюванні громадською думкою і підриві зусиль тих, хто висловлює щире і цілком законне занепокоєння щодо цієї проблеми".

Чергове судове засідання у справі про шкідливість Roundup заплановане на 28 березня в штаті Каліфорнія.

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Що таке гліфосат і чи є він небезпечним?

Гліфосат був представлений компанією Monsanto в 1974 році, термін дії патенту на молекулу гліфосату закінчився 2000 року, і тепер цю хімічну речовину продають різні виробники. У США він входить до складу більше 750 продуктів.

2015 року Міжнародне агентство з вивчення раку та агентство раку у складі Всесвітньої організаціїї охорони здоров'я ООН дійшли висновку, що гліфосат є "ймовірно канцерогенним для людини".

Водночас Управління з охорони довкілля США наполягає, що ця речовина безпечна при правильних умовах її використання.

Європейська агенція з безпеки харчових продуктів також вважає, що гліфосат навряд чи може викликати рак.

У листопаді 2017 року країни ЄС проголосували за продовження ліцензії на використання гліфосату попри негативні кампанії проти цієї речовини.

У Каліфорнії, де суддя постановила, що маркування на етикетці кави має містити попередження про рак - представники сільськогосподарської промисловості звернулися до суду, щоб уникнути цієї норми для гліфосату, навіть попри те, що держава віднесла його до хімічних речовин, що викликають онкологічні захворювання.

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