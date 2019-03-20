Італійський політик, що виступає проти обов’язкових щеплень, підхопив вітрянку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Массіміліано Федріга

Італійський політик Массіміліано Федріга відкрито виступає проти загальнообов'язкової вакцинації дітей від різних захворювань. Кілька днів тому він підхопив вітрянку, повідомляють місцеві ЗМІ. Його доставили до лікарні.

"Зі мною все добре, я вже вдома і одужую. Дякую всім", - цитує Федрігу видання La Repubblica.

Федріга є членом правої партії Ліга півночі. Серед іншого він відомий тим, що відкрито виступає проти практики загальнообов'язкової вакцинації дітей.

В Італії невакцинованим дітям заборонено відвідувати школи та дитячі садки, а батькам, які відмовляються робити дітям щеплення, загрожують серйозні штрафи.

Як пише Huffington Post, Федріга називав практику загальнообов'язкової вакцинації "сталіністською" і виступав проти цього закону.

Очікувано, звістка про те, що сам політик підхопив вітрянку, викликала хвилю іронічних жартів з боку його опонентів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вітряна віспа входить до списку хвороб, щеплення від яких в Італії стало обов'язковим

Відомий італійський мікробіолог Роберто Буріоні сподівається, що випадок із захворюванням Федріги стане тривожним сигналом для людей, які виступають проти вакцинації.

Втім, сам Федріга роз'яснив, що ніколи не був противником щеплень, а лише виступав проти обов'язкової вакцинації дітей і проти покарань у вигляді недопуску невакцинованих дітей до навчальних закладів чи штрафів для їхніх батьків.

"Я завжди казав, що виступаю за щеплення, але щоб досягти результату, нам треба переконувати батьків, а не нав'язувати їм необхідність щеплень", - цитує політика The Independent.

Федріга також додав, що його власні діти - вакциновані.

"Невакцинованим дітям - не місце в школі"

Згідно з так званим "законом Лоренцин", названим за іменем екс-міністра охорони здоров'я Італії Беатріче Лоренцин, діти мають отримати цілий ряд обов'язкових імунізацій, перш ніж піти у школу.

Мова йде про щеплення від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого року в Італії демонстрації проти обов'язкової вакцинації зібрали тисячі людей

Батьків можуть оштрафувати на суму до 500 євро, якщо вони відправлятимуть своїх невакцинованих дітей до школи. Дітей до 6 років без необхідних щеплень можуть відправити додому з дитячих закладів.

Закон ухвалили для того, щоб підвищити рівень вакцинації в Італії від рівня приблизно у 80% до 95% - цифри, встановленої Всесвітньою організацією здоров'я.

Вважається, що показник 95% забезпечує появу "стадного імунітету". Це означає, що розповсюдження хвороби стає малоймовірним. Це, у свою чергу, захищає тих, хто не може бути вакцинований. Приміром, немовлят, які занадто малі для вакцинації, або тих, в кого є певні проблеми зі здоров'ям - зокрема, з імунною системою.

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