Тереза Мей просить Євросоюз відкласти брекзит. Це мають схвалити всі члени ЄС

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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила президентові ЄС Дональду Туску листа з проханням відкласти брекзит з 29 березня на 30 червня цього року.

"Як прем'єр-міністр я не готова відкладати брекзит далі, ніж на 30 червня", - заявила Мей під час виступу у британському парламенті.

"Наслідками довгого відтермінування стануть нескінченні години і дні, які парламент витрачатиме на споглядання пуповини, яка зв'язує нас з Європою - замість того, щоб вирішувати проблеми, що хвилюють наших виборців", - додала прем'єр-міністр.

Аби дату брекзиту відклали, це рішення мають підтримати усі 27 країн-членів Євросоюзу.

Раніше високопосадовці ЄС заявляли, що готові дати Великій Британії відстрочку, але додавали, що їм важливо зрозуміти, навіщо саме вона їй потрібна - тобто, з якими новими пропозиціями Лондон приїде на нові переговори.

Тереза Мей також зауважила, що відтермінування брекзиту не виключає можливого виходу з ЄС без угоди.

Вона додала, що участь країни у виборах до Європарламенту, які пройдуть у травні, не входить ані до інтересів Лондона, ані до інтересів ЄС.

"Серйозні наслідки"

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Водночас Єврокомісія вже оприлюднила заяву, в якій йдеться про те, що перенесення дати виходу Великої Британії з ЄС тягне за собою "серйозні юридичні та економічні ризики".

"Будь-який варіант продовження [термінів брекзиту - Ред.] має закінчуватися або 23 травня, або охоплювати довший термін і передбачати вибори в ЄС", - цитує заяву Єврокомісії агентство Reuters.

Наразі брекзит призначений на 29 березня - він має відбутися вже за 9 днів.

Умови виходу Великої Британії з ЄС прописані в угоді з Євросоюзом, яку британський парламент досі не схвалив.

У січні цього року проти угоди проголосували 432 депутати, за - тільки 202. Це стало рекордною поразкою уряду в історії британського парламенту.

Після цього голосування Тереза Мей провела нові переговори з ЄС. За їх результатами, в документ внесли низку змін, проте вони виявилися недостатніми: 12 березня депутати знову не підтримали угоду. За новий варіант договору проголосували 242 парламентарі, проти - 391.

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