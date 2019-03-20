Британець зірвав джекпот у $93,6 мільйона: як витрачатиме?

Копирайт изображения PA

Британець, що багато років пропрацював на заводі, зірвав джекпот лотереї EuroMillions у розмірі 93,6 мільйона доларів.

Під час прес-конференції 58-річний Ейд Гудчайлд розповів, що після 24 років роботи на заводі в містечку Герефорд нарешті йде на пенсію.

Його виграш - не найбільший в історії лотереї EuroMillions: чоловік посідає у рейтингу тільки 15 місце. Рекордну суму у 2011 році зірвали Колін і Кріс Вейр з Шотландії, які отримали понад 213 мільйонів доларів.

Пан Гудчайлд каже, що не одразу повірив у те, що він - єдиний переможець лотереї, і виграш не доведеться ділити ні з ким, - навіть після того, як отримав сповіщення від EuroMillions на свій мобільний.

"Я ще раз подивився на суму виграшу, і дійсно: там було написано, що мова про 93,6 мільйона, і що я єдиний переможець", - каже чоловік.

Копирайт изображения PA

"Я зателефонував батькам, вони були шоковані. Навіть зараз я не впевнений, що до них дійшло, що взагалі сталося", - додає Гудчайлд.

Як витратити мільйони

Пан Гудчайлд вже має ідеї щодо того, як витрачатиме чималу суму грошей. Деякими з них він поділився з публікою.

Зокрема, він планує вирушити у "подорож мрії", яка включатиме відвідини Великого каньйону і єгипетських пірамід.

"Я не один з тих переможців, які кажуть, що виграш нічого не змінить в моєму житті. Чорт забирай, звісно змінить! Більше ніяких робочих змін!", - каже Гудчайлд.

Також, додає чоловік, він хоче придбати будинок, в якому обов'язково будуть басейн і джакузі.

"Я єдина дитина в батьків і вони завжди мене підтримували. Як і всі батьки, вони завжди хвилювалися за мене - через мою іпотеку, рахунки і те, як багато мені доведеться працювати, аби все це сплатити", - розповідає Гудчайлд.

"Я вже сказав їм, що більше не доведеться відкладати гроші - настав час витрачати мої".

Найбільші виграші в історії EuroMillions

Копирайт изображения Getty Images

Лотерея EuroMillions розігрується одразу у кількох країнах - зокрема, у Британії, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Франції, Іспанії та Португалії.

Ось, які суми вдавалося вигравати гравцям, впродовж останніх років:

$213,4 млн, липень 2011 року. Переможці - Колін і Кріс Вейр

$196,2 млн, серпень 2012 року. Переможці - Джилліан і Едріан Бейфорд

$160,2 млн, квітень 2018 року. Ім'я переможця не розкривалося

$151,8 млн, січень 2019 року. Переможці - Френсіс і Патрік Коноллі

$149,2 млн, жовтень 2010 року. Ім'я переможця не розкривалося

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.