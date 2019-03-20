Британець зірвав джекпот у $93,6 мільйона: як витрачатиме?
Британець, що багато років пропрацював на заводі, зірвав джекпот лотереї EuroMillions у розмірі 93,6 мільйона доларів.
Під час прес-конференції 58-річний Ейд Гудчайлд розповів, що після 24 років роботи на заводі в містечку Герефорд нарешті йде на пенсію.
Його виграш - не найбільший в історії лотереї EuroMillions: чоловік посідає у рейтингу тільки 15 місце. Рекордну суму у 2011 році зірвали Колін і Кріс Вейр з Шотландії, які отримали понад 213 мільйонів доларів.
- Лотерейний квиток, знайдений в авто, приніс британцю $96 мільйонів
- Подружжя у Канаді втретє виграло в лотерею
Пан Гудчайлд каже, що не одразу повірив у те, що він - єдиний переможець лотереї, і виграш не доведеться ділити ні з ким, - навіть після того, як отримав сповіщення від EuroMillions на свій мобільний.
"Я ще раз подивився на суму виграшу, і дійсно: там було написано, що мова про 93,6 мільйона, і що я єдиний переможець", - каже чоловік.
"Я зателефонував батькам, вони були шоковані. Навіть зараз я не впевнений, що до них дійшло, що взагалі сталося", - додає Гудчайлд.
Як витратити мільйони
Пан Гудчайлд вже має ідеї щодо того, як витрачатиме чималу суму грошей. Деякими з них він поділився з публікою.
Зокрема, він планує вирушити у "подорож мрії", яка включатиме відвідини Великого каньйону і єгипетських пірамід.
"Я не один з тих переможців, які кажуть, що виграш нічого не змінить в моєму житті. Чорт забирай, звісно змінить! Більше ніяких робочих змін!", - каже Гудчайлд.
- В США розіграли рекордний джекпот - $1,6 млрд
- У Сербії лотерейний номер показали швидше, ніж витягли
Також, додає чоловік, він хоче придбати будинок, в якому обов'язково будуть басейн і джакузі.
"Я єдина дитина в батьків і вони завжди мене підтримували. Як і всі батьки, вони завжди хвилювалися за мене - через мою іпотеку, рахунки і те, як багато мені доведеться працювати, аби все це сплатити", - розповідає Гудчайлд.
"Я вже сказав їм, що більше не доведеться відкладати гроші - настав час витрачати мої".
Найбільші виграші в історії EuroMillions
Лотерея EuroMillions розігрується одразу у кількох країнах - зокрема, у Британії, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Франції, Іспанії та Португалії.
Ось, які суми вдавалося вигравати гравцям, впродовж останніх років:
- $213,4 млн, липень 2011 року. Переможці - Колін і Кріс Вейр
- $196,2 млн, серпень 2012 року. Переможці - Джилліан і Едріан Бейфорд
- $160,2 млн, квітень 2018 року. Ім'я переможця не розкривалося
- $151,8 млн, січень 2019 року. Переможці - Френсіс і Патрік Коноллі
- $149,2 млн, жовтень 2010 року. Ім'я переможця не розкривалося
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.