Загубленого 5-річного хлопчика знайшли у пустелі

Копирайт изображения Twitter - Governor Sergio Uñac Image caption Бенджамін сказав, що дуже зрадів, коли побачив маму

П'ятирічного хлопчика, якого знайшли після того, як він загубився і провів майже 24 години в пустелі на заході Аргентини, виписали з лікарні.

Бенджамін Санчес зник під час сімейної поїздки у неділю. Його знайшла команда добровольців на відстані 21 км від місця, де його востаннє бачили батьки.

"Мені було холодно, я погано спав, притулившись до каменя", - розповів хлопчик, який був одягнений лише у футболку і легкі штани.

Він додав, що їв траву та пив воду зі струмка.

Бенджаміна врятували у понеділок вдень і вертольотом доправили до лікарні в Сан-Хуані. Там його лікували від зневоднення і у вівторок виписали.

"Мені було страшно"

Бенджаміна під деревом знайшов мотоцикліст, що брав участь у рятувальній операції, у якій були задіяні близько 1000 поліцейських, службовців та волонтерів.

"Моя мама побігла за мною, і я почав тікати. Спочатку я її чув, але потім загубився", - розповів хлопчик газеті El Clarín.

Копирайт изображения Facebook - Governor Sergio Uñac Image caption Хлопчик загубився під час сімейної подорожі на захід країни

"Я притулився до каменя, почав її кликати, але вона мене не чула ... Я пішов до світла, яке було дуже далеко".

Температура в регіоні у цю пору року коливається від +30С вдень до нуля вночі.

"Мені було страшно", - згадує Бенджамін.

Його мати розповіла, що він боїться літати і спочатку відмовлявся підніматися на борт гелікоптера. Хлопчик погодився летіти лише тоді, коли йому пообіцяли відвезти його до батьків.

"Я був дуже щасливий, коли побачив маму. Я дуже за ними усіма сумував", - розповів Бенджамін.

Губернатор Сан-Хуана Серджіо Унак відвідав хлопчика у лікарні і виклав фото у себе в Twitter.

Альберто Онтіверос, який знайшов хлопчика, розповів, що у цьому регіоні часто зустрічаються дикі пуми.

"(Бенджамін. - Ред.) втомився ... Єдине, про що він просив, - це вода", - згадує він.

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