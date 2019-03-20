Луценко: Посол США передала мені перелік людей, яких просила не переслідувати

Копирайт изображения УНІАН

Генпрокурор Юрій Луценко заявив в інтерв'ю американському HillTv, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування.

В ГПУ підтвердили, що Юрій Луценко дав інтерв'ю HillTv. The Hill - одне з провідних політичних видань США, яке фокусує увагу на роботі Конгресу та Білого Дому, часто з нього починають свій день американські політики.

"На жаль, з першої зустрічі з послом США в Києві [Йованович] дала мені список людей, яких ми не маємо притягати до відповідальності", - сказав Hill.TV Юрій Луценко, який обійняв посаду генпрокурора у квітні 2016 року.

"Моя відповідь - неприпустимо. Ніхто в цій країні, ані наш президент, ані наш парламент, ані наш посол не перешкодять мені розслідувати, чи має місце злочин", - продовжив він.

Держдепартамент назвав "відвертою вигадкою" твердження Луценка про отримання списку людей, яких не варто переслідувати.

Луценко також повідомив, що Генпрокуратура не отримала коштів у розмірі майже 4 млн доларів, які посольство США в Україні мало виділити на його відомство, заявивши, що "ситуація насправді досить дивна" і зазначив, що кошти були виділені, але в Україні їх "ніколи не отримували".

"Ми бачили повідомлення про ці звинувачення, - сказав речник Держдепартаменту Hill.TV. - Сполучені Штати наразі не надають жодної допомоги Генеральній прокуратурі (ГПУ), але раніше робили спробу підтримати фундаментальну реформу сфери юстиції, в тому числі після Революції гідності 2014 року. Коли політична воля для справжніх реформ в кількох генпрокурорів, що змінювали одне одного, виявилася недостатньою, ми скористалися нашою відповідальністю перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу більш продуктивним проектам".

Копирайт изображения УНІАН Image caption У Держдепартаменті звинувачення на адресу пані Йованович назвали "відвертою вигадкою"

Луценко детально розповів, як, за його твердженнями, відбувався діалог з посольством США щодо 4 млн доларів.

"У той час у нас була справа за розкрадання урядової технічної допомоги США на суму 4 млн доларів, і в цьому відношенні мав місце цей діалог, - сказав в інтерв'ю Луценко. - У той час [Йованович] вважала, що наші співбесіди з українськими громадянами, українськими державними службовцями, які були частими відвідувачами американського посольства, кидають тінь на антикорупційну політику".

"Насправді, ми отримали від лист Посольства США, від посла, що гроші, про які ми говоримо, були під повним контролем посольства США, і що Посольство США не вимагало нашої правової оцінки цих фактів. Ситуація була досить дивною, тому що кошти, про які ми говоримо, були призначені для Генеральної прокуратури, і ми сказали [їм], що ми ніколи не бачили їх, і посольство США відповіло, що проблем немає", - додав генпрокурор України.

Раніше конгресмен-республіканець Піт Сешнс висловив занепокоєння роботою пані Йованович у листі до Держдепартаменту через те, що вона начебто заявила про її "презирство" до адміністрації Трампа.

Hill.TV звернулося до Посольства США в Україні для отримання коментарів.

Справа проти Ситника через втручання у вибори в США

Генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю журналісту Hill.TV Джону Соломону також повідомив, що він відкрив розслідування щодо спроб деяких українських громадян втрутитися в президентські вибори у США 2016 року.

Луценко зазначив, що ГПУ розслідує заяву депутата Верховної Ради про те, що директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник начебто намагався сприяти Гілларі Клінтон на виборах 2016 року.

"Це означає, що ми вважаємо, що директор НАБУ пан Ситник офіційно говорив про кримінальне розслідування з паном Манафортом, і водночас пан Ситник підкреслив, що таким чином він бажав допомогти кампанії пані Клінтон", - додав генпрокурор.

Копирайт изображения УНІАН Image caption ГПУ розслідує звинувачення на адресу Артема Ситника щодо його начебто втручання в президентські вибори в США

Звинувачення на адресу пана Ситника висунув депутат від БПП Борислав Розенблат, який 14 березня опублікував в Facebook аудіозапис, на якому, за його твердженнями, зафіксовані висловлювання глави НАБУ.

"У 2017 році я подав заяву до суду про втручання у вибори президента США Ситником А. та народним депутатом Лещенком С. Суд встановив неправомірність їхніх дій, проте сьогодні я маю беззаперечні докази того, що директор антикорупційного бюро працював на одного із кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки, розголошуючи матеріали слідства та передаючи їх іншій іноземній державі, щоби вплинути на виборчий процес на підтримку одного із кандидатів у президенти", - зазначив Розенблат.

Представник Держдепартаменту повідомив Hill.TV, що американські чиновники знають про розслідування щодо пана Ситника.

"Ми завжди підкреслювали необхідність глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ, які відповідають вимогам українського народу під час Революції гідності: припинення системної корупції, швидшого економічного зростання та європейського майбутнього для всіх українців", - зазначив речник Держдепартаменту Hill.TV.

Він додав, що стійка корупція "продовжує загрожувати національній безпеці України, процвітанню та демократичному розвитку".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.