В Італії водій викрав автобус з десятками дітей і підпалив його

Копирайт изображения EPA Image caption Автобус протаранив три автомобілі, а потім водій підпалив його

Поблизу Мілана в Італії водій викрав автобус, в якому перебував 51 школяр, протаранив кілька машин поліції та підпалив його.

"Ніхто не виживе!", - заявив він дітям, згідно з інформацією італійської поліції.

Діти, декого з яких викрадач зв'язав, змогли вилізти через задні вікна автобуса, які встигли розбити поліцейські.

В дітей немає серйозних поранень, але 14 з них отруїлися димом.

Водій, 47-літній італійський громадянин сенегальського походження, арештований.

"Це було диво, це могло бути масове вбивство", - сказав головний прокурор Мілана Франческо Греко.

Вчитель, який перебував в автобусі, повідомив, що підозрюваний був розлючений через міграційну політику Італії. У деяких повідомленнях говорилося, що чоловік кричав "зупинить смерті на Середземному морі".

Як розгорталися події

Водій мав відвезти два класи школярів та їхнього вчителя зі школи у Вайлаті-ді-Кріма в спортивний зал, але поїхав іншим маршрутом по шосе, очевидно, у напрямку міланського аеропорту Лінате.

Свідки повідомили, що коли водій почав махати перед пасажирами ножем, один з хлопців подзвонив батькові, який зателефонував в поліцію.

Минув деякий час, перш ніж поліція спробувала перехопити автобус. Автомобіль протаранив поліцейські автомобілі перед тим, як сповільнити рух.

У італійських звітах сказано, що водій розбризкав бензин навколо автобуса, але поліція змогла розбити задні вікна і випустити пасажирів, перш ніж вогонь охопив автобус.

Прокуратура Мілана заявила, що вони розслідують всі можливі мотиви, зокрема тероризм.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні з обуренням відреагував на те, що людині, яку раніше покарали за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, дозволили керувати шкільним автобусом.

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