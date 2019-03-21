Apple представила нові Airpods: є Siri та бездротова зарядка

Копирайт изображения APPLE Image caption Чохол для безпровідної зарядки можна купити окремо й він підходить для попереднього покоління навушників

Американська Apple представила нову версію своїх бездротових навушників Airpods.

Корпорація не проводила окремої презентації, а просто розіслала прес-реліз й відразу відкрила передзамовлення на цей товар у своєму онлайн-магазині.

Зовні навушники не змінились й залишились тієї ж форми й розміру, що й перше покоління.

Apple заявляє, що навушники працюватимуть на одну годину довше за своїх "попередників" завдяки використанню у них чіпу H1 власної розробки.

За твердженням компанії, чіп збільшує продуктивність навушників та зменшує вдвічі час на з'єднання з iPhone, Apple Watch або iPad.

AirPods другого покоління підтримують голосову команду "Hey, Siri" для виклику голосового асистента.

Навушники матимуть як версію зі стандартним чохлом для зарядки за допомогою кабелю, так і бездротової зарядки (Wireless Charging Case) на базі Qi - стандарту зарядки, що використовується у більшості безпровідних пристроїв.

Копирайт изображения APple Image caption Apple заявляє, що нові навушники з'єднуватимуться із пристроями компаніями вдвічі швидше

Кожен чохол містить вбудовану батарею, яка забезпечує понад 24 години автономної роботи навушників в режимі прослуховування.

Власники AirPods першого покоління можуть придбати чохол для бездротової зарядки окремо за 79 доларів.

Вартість же нових навушників 159 доларів для версії зі стандартним чохлом, 199 доларів - для чохла із бездротовою зарядкою.

"Apple AirPods стають більш розумними", - заявив представник аналітичної компанії Strategy Analytics Ніл Маустон.

"Apple намагається додати аксесуарів до смартфонів і збільшити свою частку мобільного ринку".

"Якщо Apple зможе продати ще мільйон AirPods цього року, то це може частково компенсувати їй втрати від зниження продажів iPhone", - вважає експерт.

Першу версію Airpods представили у грудні 2016 року. Одночасно з iPhone 7 - першим телефоном компанії, який не мав 3,5-мм аудіороз'єму для дротових навушників.

Бездротові навушники під'єднуються до пристроїв за допомогою Bluetooth.

Єдиною великою компанією, яка все ще зберігає можливість підключення дротових навушників до своїх телефонів залишається Samsung.

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