Вибух на хімічному заводі в Китаї - шестеро загиблих
Принаймні шестеро людей загинули внаслідок вибуху на хімічному заводі в місті Янчен, що на сході Китаю. Про це повідомляє місцева влада.
Ще 30 людей отримали поранення та ушкодження різного ступеня важкості.
Вибух стався о 14:50 за місцевим часом - о 8:50 за Києвом. Його спричинила пожежа на території заводу, що спеціалізується на виробництві добрив.
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Вибух спричинив коливання, які можна порівняти із землетрусом магнітудою 2,2 бали за шкалою Ріхтера.
На фотографіях і відео з місця події, які розповсюджуються у соцмережах, видно, як над заводом формується величезна вогняна куля, а дим заповнює все навколо.
"Наразі рятувальна операція триває. Причини інциденту розслідуються", - розповіли місцеві чиновники в розмові з журналістами агентства Reuters.
Китайське інформагентство Xinhua пише, що ударна хвиля вдарила і по будівлях, що розташовані поблизу фабрики.
Завод Tianjiayi Chemical відкрили у 2007 році. Раніше китайська влада кілька разів штрафувала його керівництво через недотримання правил безпеки і забруднення навколишнього середовища, повідомляє видання South China Morning Post.
Неподалік від заводу, що вибухнув, працюють ще кілька хімічних фабрик.
Подібні інциденти - не рідкість для Китаю. Причина - недотримання норм безпеки. Влада КНР вже не вперше обіцяє суворіше слідкувати за діяльністю подібних підприємств.
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