Вибух на хімічному заводі в Китаї - шестеро загиблих

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Принаймні шестеро людей загинули внаслідок вибуху на хімічному заводі в місті Янчен, що на сході Китаю. Про це повідомляє місцева влада.

Ще 30 людей отримали поранення та ушкодження різного ступеня важкості.

Вибух стався о 14:50 за місцевим часом - о 8:50 за Києвом. Його спричинила пожежа на території заводу, що спеціалізується на виробництві добрив.

Вибух спричинив коливання, які можна порівняти із землетрусом магнітудою 2,2 бали за шкалою Ріхтера.

На фотографіях і відео з місця події, які розповсюджуються у соцмережах, видно, як над заводом формується величезна вогняна куля, а дим заповнює все навколо.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Внаслідок вибуху на хімічному заводі загинули шестеро людей

"Наразі рятувальна операція триває. Причини інциденту розслідуються", - розповіли місцеві чиновники в розмові з журналістами агентства Reuters.

Китайське інформагентство Xinhua пише, що ударна хвиля вдарила і по будівлях, що розташовані поблизу фабрики.

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Завод Tianjiayi Chemical відкрили у 2007 році. Раніше китайська влада кілька разів штрафувала його керівництво через недотримання правил безпеки і забруднення навколишнього середовища, повідомляє видання South China Morning Post.

Неподалік від заводу, що вибухнув, працюють ще кілька хімічних фабрик.

Подібні інциденти - не рідкість для Китаю. Причина - недотримання норм безпеки. Влада КНР вже не вперше обіцяє суворіше слідкувати за діяльністю подібних підприємств.

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