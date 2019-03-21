В Іраку затонув туристичний пором. Загинули принаймні 65 людей

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На річці Тигр поблизу іракського міста Мосул затонув туристичний пором. За останньою інформацією, загинули принаймні 65 людей.

У місцевій владі кажуть, що на борту перебували близько 100 людей, більшість з них - це жінки і діти, що не вміли плавати.

За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, врятувати вдалося 30 людей.

Як повідомляє агентство AFP, попередня причина затоплення порому - його сильне перевантаження.

На зображеннях з місця аварії, які розповсюджуються у соцмережах, видно перевернутий пором і людей, що плавають у воді.

Місцевий новинний Twitter-акаунт Mosul Eye оприлюднив термінове повідомлення із закликом до підписників, які опинилися неподалік від порому, допомогти в порятунку людей.

Вони також закликали автомобілістів у регіоні припнити рух, аби карети швидкої допомоги і рятувальники могли якнайшвидше дістатися до місця події.

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