СБУ конфіскувала рекордну партію кокаїну на $51 млн. Він був у коробках з-під бананів

Копирайт изображения Cлужба безпеки України

Служба безпеки України повідомила, що блокувала спробу переправлення в Україну великої партії кокаїну на загальну суму 51 мільйон доларів.

Операцію з перевірки вантажів у морському порту "Южний" (Одеська область), кажуть в СБУ, проводили спільно з Національною поліцією, Держприкордонслужбою та Одеською митницею.

"Під час проведення поглибленого огляду вантажу в контейнері із фруктами було виявлено пакунки з порошком білого кольору. Здійснений експрес-аналіз показав, що розфасований порошок є кокаїном", - йдеться в повідомленні СБУ.

"Загальна вага виявленого наркотику становить 257 кілограмів, орієнтовною вартістю на тіньовому ринку понад 51 млн доларів США. За наявними даними, наркотики планувалось переправити до країн Європи", - додають у відомстві.

За фактом правопорушення, вже відкрито кримінальне провадження за статтею про контрабанду наркотиків.

Причетних до переправки цієї партії поки що не затримали, кажуть в СБУ.

Їм може загрожувати від 8 до 12 років в'язниці.

"Рекордна партія"

Прокурор Одеської області Олег Жученко під час брифінгу щодо ситуації заявив, що це - найбільша партія кокаїну, яку вдавалося виявити впродовж останніх семи років.

"Упродовж останніх семи років це виявлення є рекордним, адже в березні було виявлено 257 кілограмів кокаїну. З 2010 року такі об'єми кокаїну не виявляли".

"Товар потрапив до України з Південної Америки, його кінцевим пунктом спрямування була Європа", - розповів Жученко.

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