Трамп: настав час визнати Голанські висоти територією Ізраїлю

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Президент Дональд Трамп вважає, що настав час США повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які він захопив у Сирії в 1967 році.

Він наголосив, що ця територія має важливе значення для Ізраїлю та регіональної стабільності.

"Після 52 років настав час, аби США повністю визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які мають важливе стратегічне і безпекове значення для Ізраїлю та регіональної стабільності!", - написав він у Twitter.

Ізраїль ввів свою адміністрацію на цій території та ухвалив відповідне законодавство у 1981 році, але інші уряди цього не визнали.

Сирія постійно намагалась відновити суверенітет над цим регіоном.

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