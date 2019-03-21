Трамп: настав час визнати Голанські висоти територією Ізраїлю
Президент Дональд Трамп вважає, що настав час США повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які він захопив у Сирії в 1967 році.
Він наголосив, що ця територія має важливе значення для Ізраїлю та регіональної стабільності.
- Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинувачують у корупції
- Ізраїль завдав ударів по іранських об'єктах в Сирії
"Після 52 років настав час, аби США повністю визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які мають важливе стратегічне і безпекове значення для Ізраїлю та регіональної стабільності!", - написав він у Twitter.
Ізраїль ввів свою адміністрацію на цій території та ухвалив відповідне законодавство у 1981 році, але інші уряди цього не визнали.
Сирія постійно намагалась відновити суверенітет над цим регіоном.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.