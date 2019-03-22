Рибалок спантеличила гігантська риба. Що це за вид?

Копирайт изображения JACOB JONES Image caption Група рибалок знайшли на березі дивне створіння

На узбережжі південної Австралії рибалки сфотографували гігантську рибу, знімки стали широко популярними в соцмережах.

Експерти прийшли до висновку, що це риба-місяць (Mola mola), яка є найбільшою за масою кістковою рибою у світі. Її довжина - 1,8 метра.

Спочатку рибалки сприйняли її за великий шматок дерева, каже Лінетт Грзелак, яка розмістила фото свого друга у Facebook.

"Я не знала, що це насправді, поки не погуглила рибу-місяць", - сказала вона BBC.

Жінка розповіла, що її партнер Стівен Джонс багато років рибалив, тому "знав про цю рибу, але ніколи не бачив її в реальному житті".

"В результаті вони (рибалки - Ред.) зробили фотографії. Він сказав, що це було надзвичайно важко, а шкіра цієї рибини була шорстка та груба, як у носорога".

Пізніше рибина відійшла назад в океан, повідомила пані Грзелак.

"Середній розмір"

Риба-місяць є найважчою у світі кістковою рибою і водиться в помірних морських водах.

Її особливістю є велика, притуплена голова, непропорційно малий рот, а також довгі спинні та анальні плавники.

Один експерт сказав, що знайдена риба виявилася дещо меншим прикладом цього виду, адже вона може виростати понад 4 метри в довжину і важити понад 2,5 тонни (2500 кг).

"Рибина, імовірно, середнього розміру, адже вони можуть бути майже вдвічі більшими", - сказав Ральф Фостер з Південно-австралійського музею місцевій телерадіокомпанії.

Вони безпечні для людей, але коли вони плавають в прибережній смузі, то їм можуть сприйняти за акул.

Відомо, що в Австралії такі риби завдають шкоди човнам через свій розмір.

Зокрема, минулого року в Сідней одне з суден, яке брало участь у яхтових перегонах, залишило змагання після удару об рибу-місяць.

Також нещодавно ця рідкісна риба з'явилася на пляжі у Каліфорнії. Вона збентежила вчених, які не могли зрозуміти, як види з південної півкулі відійшли так далеко від своїх вод.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.