Рибалок спантеличила гігантська риба. Що це за вид?
На узбережжі південної Австралії рибалки сфотографували гігантську рибу, знімки стали широко популярними в соцмережах.
Експерти прийшли до висновку, що це риба-місяць (Mola mola), яка є найбільшою за масою кістковою рибою у світі. Її довжина - 1,8 метра.
- Російський осетер тікає до України. Чи правда це?
- На узбережжя Каліфорнії викинуло гігантську загадкову рибу: що це?
Спочатку рибалки сприйняли її за великий шматок дерева, каже Лінетт Грзелак, яка розмістила фото свого друга у Facebook.
"Я не знала, що це насправді, поки не погуглила рибу-місяць", - сказала вона BBC.
Жінка розповіла, що її партнер Стівен Джонс багато років рибалив, тому "знав про цю рибу, але ніколи не бачив її в реальному житті".
"В результаті вони (рибалки - Ред.) зробили фотографії. Він сказав, що це було надзвичайно важко, а шкіра цієї рибини була шорстка та груба, як у носорога".
Пізніше рибина відійшла назад в океан, повідомила пані Грзелак.
"Середній розмір"
Риба-місяць є найважчою у світі кістковою рибою і водиться в помірних морських водах.
Її особливістю є велика, притуплена голова, непропорційно малий рот, а також довгі спинні та анальні плавники.
Один експерт сказав, що знайдена риба виявилася дещо меншим прикладом цього виду, адже вона може виростати понад 4 метри в довжину і важити понад 2,5 тонни (2500 кг).
"Рибина, імовірно, середнього розміру, адже вони можуть бути майже вдвічі більшими", - сказав Ральф Фостер з Південно-австралійського музею місцевій телерадіокомпанії.
Вони безпечні для людей, але коли вони плавають в прибережній смузі, то їм можуть сприйняти за акул.
Відомо, що в Австралії такі риби завдають шкоди човнам через свій розмір.
Зокрема, минулого року в Сідней одне з суден, яке брало участь у яхтових перегонах, залишило змагання після удару об рибу-місяць.
Також нещодавно ця рідкісна риба з'явилася на пляжі у Каліфорнії. Вона збентежила вчених, які не могли зрозуміти, як види з південної півкулі відійшли так далеко від своїх вод.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.