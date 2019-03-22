ЄС готовий відкласти брекзит: чи погодяться британці?

Копирайт изображения EMMANUEL DUNAND Image caption Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і Тереза Мей

Тереза Мей спробує переконати членів британського парламенту підтримати її варіант угоди про вихід з ЄС після того, як там погодилися відкласти брекзит на дати після 29 березня.

У четвер увечері, після восьми годин переговорів, лідери ЄС запропонували відкласти брекзит до 22 травня, якщо наступного тижня депутати схвалять угоду пані Мей.

Якщо вони не затвердять це, затримка буде коротшою - до 12 квітня - і тоді Велика Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти без угоди.

Пані Мей сказала, що депутати мали "чіткий вибір".

Під час виступу, після того, як 27 країн ЄС ухвалили своє рішення на саміті в Брюсселі, прем'єр-міністр сказала, що тепер "наполегливо працюватиме над тим, щоб заручитися підтримкою для досягнення угоди".

Лідери ЄС вирішили, що якщо на наступному тижні британський парламент все-таки ухвалить двічі відхилений їм проект угоди про вихід з ЄС, то сам вихід відкладуть до 22 травня.

Якщо ж Палата громад знову відхилить проект угоди, то у Британії буде час до 12 квітня, щоб вирішити і повідомити Євросоюзу, що вона збирається робити далі.

"У цей момент ми або вийдемо без угоди, або повинні будемо запропонувати альтернативний план", - так описала значення цієї дати на прес-конференції прем'єр-міністр Британії Тереза Мей.

Як пройшов саміт?

Пані Мей прибула на саміт ЄС у Брюсселі в четвер, сподіваючись переконати ЄС відкласти брекзит з наступної п'ятниці - дати, яка встановлена законом - до 30 червня.

Вона висловила свою думку під час 90-хвилинної презентації своїм європейським колегам.

Репортер BBC Europe Гевін Лі сказав, що одне з джерел в ЄС на цьому засіданні розповіло йому, що деякі лідери вважали, що вона "забивала баки".

Копирайт изображения Reuters Image caption Ангела Меркель та Еммануель Макрон в кулуарах саміту

Декілька лідерів сказали, що вони "здивовані" тим, що пані Мей, здається, "серйозно роздумує про сценарій виходу без угоди", додало джерело.

Один лідер сказав пані Мей, що Велика Британія - це "хворий пацієнт", який "потребує особливої турботи", враховуючи нестабільний стан парламенту.

Пані Мей вийшла з кімнати, і обговорення між лідерами ЄС відбулося пізно ввечері.

Затримка брекзиту: нові дати

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жан-Клод Юнкер і Дональд Туск провели спільну прес-конференцію після робочого обіду і переговорів

ЄС запропонував дві нові можливі дати брекзиту.

12 квітня - Якщо депутати відкинуть угоду пані Мей на наступному тижні, це нова дата, коли Велика Британія повинна залишити ЄС - або з угодою, або без неї. До 12 квітня Велика Британія має повідомити ЄС, що вона хоче зробити далі, наприклад, вона може попросити більше часу. Але більш тривале продовження можливе лише у випадку, якщо Велика Британія погодиться взяти участь у європейських виборах у травні, сказав Дональд Туск. 11 квітня є останньою датою, коли країна має це підтвердити.

22 травня - Якщо депутати схвалять варіант пані Мей на наступному тижні, це стане датою, коли Велика Британія вийде зі складу ЄС з угодою. Ця дата дає достатньо часу для ратифікації угоди, а також напередодні голосування на виборах до Європейського Парламенту, в якому уряд заявив, що не планує брати участь у виборах.

На прес-конференції президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що 12 квітня - кінцевий термін, до якого Велика Британія повинна зазначити, чи буде вона висувати кандидатів у виборах до Європейського парламенту 2019 року - "всі варіанти залишаються на столі".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.