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Російський суд визнав Павла Гриба винним у сприянні терористичній діяльності. Українця засудили до 6 років колонії. Вирок оголосив Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (Росія) у п'ятницю.

За інформацією "Громадського", напередодні Павло Гриб у своєму виступі заявив, що не визнає висунуті проти нього обвинувачення й сказав, що співробітники ФСБ "бандити та вбивці".

Телеканал також повідомляє, що українець оголосив голодування.

Російська прокуратура просила для 20-річного підсудного 6 років колонії загального режиму, сторона ж захисту вимагала виправдати його і звільнити з-під варти.

На засіданні в четвер Павло Гриб, який має вроджене захворювання, попросив про медичну допомогу. Після огляду лікарі заявили про наявність у Гриба проблем зі шлунком, однак суд відмовив у перенесенні засідання.

Батько засудженого Ігор Гриб в ефірі "Прямого" заявив, про те, що "буде подана апеляція, будуть подані матеріали в Європейський суд з прав людини".

Ігор Гриб зазначив, що у його сина проблеми зі здоров'ям і на останніх засіданнях йому кожного разу викликали швидку.

Надія на обмін

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Батько обвинуваченого Ігор Гриб 21 березня повідомив ЗМІ, що не вірить у виправдальне рішення стосовно свого сина і сподівається на його обмін.

"В нас одна надія, що відбудеться якийсь обмін, або, можливо, гуманітарна акція з боку керівництва РФ", - наводить слова Ігоря Гриба "Укрінформ".

Він додав, що родичі Павла Гриба та його адвокати планують звертатися до світової спільноти із проханням про сприяння у його звільненні.

Батько засудженого підкреслив, що хлопець потребує "термінової операції", без якої може померти.

Арешт у Білорусі

19-річний на той час українець Павло Гриб зник на території Гомельської області Білорусі ще 24 серпня 2017 року. Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.

Лише через 14 днів ФСБ Росії повідомило українських дипломатів, що хлопець перебуває у СІЗО у Краснодарі. Його затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".

До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався в інтернеті.

Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

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Судові слухання у справі почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення.

У листопаді 2018 року суд востаннє продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.

Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До Збройних сил чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібито мав зустрітися Павло Гриб. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ.

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