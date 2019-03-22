Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко та посол США в Україні Марі Йованович

Петро Порошенко публічно підтримав посла США в Україні після гучного скандалу із заявою генпрокурора Юрія Луценка про те, що Марі Йованович передавала йому перелік людей, яких не можна притягати до відповідальності.

Заява Юрія Луценка в інтерв'ю американському каналу Hill.Tv викликала політичний скандал в Україні, після якого експерти спрогнозували можливе погіршення стосунків між Україною та США.

Юрій Луценко також звинуватив голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в тому, що він намагався втрутитись в американські вибори й допомогти кандидату в президенти Гілларі Клінтон.

Посол США в Україні відома своєю підтримкою роботи НАБУ та її директора Артема Ситника.

НАБУ вже заперечила звинувачення генпрокурора.

Повна підтримка

"Хотів би зазначити важливу роль посла США в Україні Марі Йованович у справі просування українсько-американських відносин. Наголошую, вона як представник США як держави і президента США Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, має повну мою підтримку", - заявив Петро Порошенко 22 березня, на третій день після того, як з'явилось скандальне інтерв'ю пана Луценка.

Генпрокурор Юрій Луценко є близьким соратником президента Петра Порошенка.

Пан Порошенко відреагував на скандал, виступаючи на урочистостях з нагоди 27-ї річниці створення СБУ.

"Хочу наголосити, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки на засадах чіткої двопартійної підтримки. Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи в історії не були настільки ефективними і предметними, як сьогодні", - сказав президент Петро Порошенко.

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20 березня в американському виданні Hill.Tv вийшло інтерв'ю пана Луценка, в якому той зробив гучну заяву щодо посла США в Україні.

"На жаль, з першої зустрічі з послом США в Києві [Йованович] дала мені список людей, яких ми не маємо притягати до відповідальності", - сказав Hill.TV Юрій Луценко, який обійняв посаду генпрокурора у квітні 2016 року.

"Моя відповідь - неприпустимо. Ніхто в цій країні, ані наш президент, ані наш парламент, ані наш посол не перешкодять мені розслідувати, чи має місце злочин", - продовжив він.

В коментарі BBC News Україна речниця ГПУ Лариса Сарган повідомила, що за словами пана Луценка, в списку, про який він згадав в інтерв'ю американському виданню, були прізвища деяких депутатів парламенту.

Фактично, слова генпрокурора сприйняли як пряму ознаку втручання США у внутрішні справи України.

Держдепартамент назвав "відвертою вигадкою" твердження Луценка про отримання списку людей, яких не варто переслідувати.

Посольство США в Україні також розповіло, що "заяви генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

У розмові з ВВС News Україна директор центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук заявила, що заява пана Луценка є контрпродуктивною.

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"Все, до чого вони можуть призвести - це лише ускладнити українсько-американський діалог напередодні президентських виборів і особливо після них, якщо раптом Петро Порошенко буде переобраний", - розповіла пані Гетьманчук.

Колишній посол України в США Юрій Щербак у розмові з ВВС News Україна припустив, що слова пана Луценка можуть бути правдивими.

Проте він висловив сумнів, що це варто було озвучувати журналістам напередодні виборів.

"Треба бути обережнішим і не робити заяв, які можуть завдати шкоди стосункам України та США і можуть бути використані ворогами України. Я глибоко переконаний, що Америка є і має лишатися головним зовнішньополітичним партнером України", - вважає пан Щербак.

НАБУ, Трамп і Клінтон

Генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю журналісту Hill.TV Джону Соломону також повідомив, що він відкрив розслідування щодо спроб деяких українських громадян втрутитися в президентські вибори у США 2016 року.

Луценко зазначив, що ГПУ розслідує заяву депутата Верховної Ради про те, що директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник начебто намагався сприяти Гілларі Клінтон на виборах 2016 року.

"Це означає, що ми вважаємо, що директор НАБУ пан Ситник офіційно говорив про кримінальне розслідування з паном Манафортом, і водночас пан Ситник підкреслив, що таким чином він бажав допомогти кампанії пані Клінтон", - додав генпрокурор.

Експерти оцінили цю заяву як ще одну спробу тиску на посла США, якою можуть бути незадоволені в адміністрації президента через її критику української влади та підтримку НАБУ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Артем Ситник завжди мав підтримку посольства США

У самому НАБУ на третій день скандалу також прокоментували інтерв'ю пана Луценка.

"Заява Генерального прокурора України, який публічно припускає, що НАБУ могло вплинути на вибори президента США, не відповідає дійсності та є абсурдною спробою дискредитувати незалежну антикорупційну інституцію", - йдеться у заяві відомства.

Там нагадали, що компетенція НАБУ - це викриття та притягнення до відповідальності саме українських топ-посадовців. Тож, ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали, заявили в бюро.

У НАБУ наполягають, що практично всі матеріали розслідування "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, де фігурував пан Манафорт, в червні 2017 року передали до департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

Прес-служба НАБУ вказує, що в 2016 році публікували інформацію про Пола Манафорта як фігуранта "чорної бухгалтерії".

"Інформацію зі згадкою про присутність прізвища Пола Манафорта з-поміж інших на сторінках так званої "чорної бухгалтерії" НАБУ опублікувало у відповідь на численні запити українських та закордонних ЗМІ для уникнення її викривлення та спекуляцій", - наголосила прес-служба НАБУ.

При цьому там ще раз нагадали про тісну співпрацю НАБУ та посольства США в Україні.

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