По іншу сторону закону: в поліцію не прийняли - поїхав грабувати на Балі

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Колишній український міліціонер пограбував крамницю на Балі, звідки виніс 900 млн індонезійських рупій (64 тис. доларів США), повідомляє Національна поліція.

Злочин він скоїв разом з двома громадянами Росії. Їх затримали прямо під час вчинення розбійного нападу.

За інформацією Нацполіції, колишній слідчий закарпатської міліції пробував пройти конкурсний відбір та стати знову поліцейським. Однак через правопорушення під час роботи в правоохоронних органах в поверненні на службу йому відмовили.

"Зрозумівши, що одягти погони знову не вдасться, екс-слідчий перейшов на протилежну сторону закону", - йдеться в повідомленні.

Він поїхав на Балі, де спробував здобути "легкі" гроші. Співробітники місцевої поліції затримали його зі спільниками під час розбійного нападу на крамницю, звідки вони, погрожуючи зброєю, поцупили 900 мільйонів індонезійських рупій.

При затриманні один зі злочинців намагався чинити опір, тож поліції довелося стріляти на ураження.

За даними Нацполіції, колишній український міліціонер перебуває у в'язниці Балі, де очікує вирок суду.

За місцевим законодавством, йому загрожує щонайменше 15 років позбавлення волі.

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