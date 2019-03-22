Джон Беркоу - крикливий спікер, який став улюбленцем соцмереж. Чому?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Вміння заспокоювати британських парламентарів зробила Джона Беркоу героєм соцмереж

Якщо ви хоча б раз бачили трансляцію зі стін британського парламенту, то точно пам'ятаєте ці звуки: "odd-DEURRRR!", "odd-DEURRRRR!".

Так спікер Джон Беркоу закликає парламентарів до порядку ("order").

На тлі брекзиту, коли британськими подіями зацікавилися й у інших країнах, крикливий спікер перетворився на справжнього героя соцмереж, а його вигуки розійшлися на інтернет-меми.

Німецьке видання Der Spiegel навіть припустило, що Джона Беркоу за межами Британії знають набагато краще, ніж будь-кого з лідерів британських партій.

Багатьох користувачів порадувало і нещодавнє відео, на якому видно, як Беркоу йде вулицею у звичайному смугастому светрі - впізнати в такому образі спікера британського парламенту не так вже й просто.

"Розчарований противник брекзиту"

Втім, попри популярність у соцмережах кілька днів тому Беркоу опинився в центрі скандалу і накликав на себе гнів багатьох британських політиків - зокрема, і Терези Мей.

Все через те, що він заявив, що не дозволить парламентарям втретє голосувати за двічі відхилену угоду про вихід з ЄС, в якій прописані деталі брекзиту.

Копирайт изображения Getty Images

Жодного формального обмеження на кількість голосувань не існує, парламентська практика будується на прецедентах і традиціях.

І Беркоу послався якраз на одну з таких традицій, початок якій було покладено ще у 1604 році. Її суть в тому, щоб не витрачати час парламенту даремно і не підривати його авторитет безкінечним розглядом одного й того ж питання.

Згідно з цією традицією, на одній сесії парламенту не можна повторно виносити на розгляд вже відхилений законопроект. Вперше це правило застосували 415 років тому, востаннє - у 1920.

Заява Беркоу мала вибухову дію, оскільки до брекзиту, який має відбутися вже 29 березня, лишалося всього 10 днів, а Тереза Мей планувала втретє винести угоду на голосування.

Копирайт изображения UK Parliament

Опоненти називають Джона Беркоу "розчарованим противником брекзиту", який своєю заявою про недопущення третього голосування зіграв на боці противників виходу Великої Британї з ЄС.

Видання Daily Telegraph нагадала, що Беркоу виступав проти брекзиту і що його не вперше звинувачують в упередженості та грі проти ініціатив уряду.

Можливість третього голосування

Події подальших днів показали, що голосування все ще може відбутися - попри обіцянку Беркоу його не допустити.

Тереза Мей звернулася до ЄС з проханням про відтермінування брекзиту, а в Євросоюзі повідомили, що готові піти на це за однієї умови.

Якщо наступного тижня парламент все ж схвалить угоду про вихід з ЄС, то його відкладуть до 22 травня.

Якщо ні, затримка буде коротшою - до 12 квітня - і тоді Велика Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти з ЄС без угоди.

Лишається незрозумілим, чи Джон Беркоу все ще планує завадити третьому голосуванню, і якщо так, то як уряд Терези Мей збирається обійти ці плани спікера.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.