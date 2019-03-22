Джон Беркоу - крикливий спікер, який став улюбленцем соцмереж. Чому?
Якщо ви хоча б раз бачили трансляцію зі стін британського парламенту, то точно пам'ятаєте ці звуки: "odd-DEURRRR!", "odd-DEURRRRR!".
Так спікер Джон Беркоу закликає парламентарів до порядку ("order").
На тлі брекзиту, коли британськими подіями зацікавилися й у інших країнах, крикливий спікер перетворився на справжнього героя соцмереж, а його вигуки розійшлися на інтернет-меми.
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Німецьке видання Der Spiegel навіть припустило, що Джона Беркоу за межами Британії знають набагато краще, ніж будь-кого з лідерів британських партій.
Багатьох користувачів порадувало і нещодавнє відео, на якому видно, як Беркоу йде вулицею у звичайному смугастому светрі - впізнати в такому образі спікера британського парламенту не так вже й просто.
"Розчарований противник брекзиту"
Втім, попри популярність у соцмережах кілька днів тому Беркоу опинився в центрі скандалу і накликав на себе гнів багатьох британських політиків - зокрема, і Терези Мей.
Все через те, що він заявив, що не дозволить парламентарям втретє голосувати за двічі відхилену угоду про вихід з ЄС, в якій прописані деталі брекзиту.
Жодного формального обмеження на кількість голосувань не існує, парламентська практика будується на прецедентах і традиціях.
І Беркоу послався якраз на одну з таких традицій, початок якій було покладено ще у 1604 році. Її суть в тому, щоб не витрачати час парламенту даремно і не підривати його авторитет безкінечним розглядом одного й того ж питання.
Згідно з цією традицією, на одній сесії парламенту не можна повторно виносити на розгляд вже відхилений законопроект. Вперше це правило застосували 415 років тому, востаннє - у 1920.
Заява Беркоу мала вибухову дію, оскільки до брекзиту, який має відбутися вже 29 березня, лишалося всього 10 днів, а Тереза Мей планувала втретє винести угоду на голосування.
Опоненти називають Джона Беркоу "розчарованим противником брекзиту", який своєю заявою про недопущення третього голосування зіграв на боці противників виходу Великої Британї з ЄС.
Видання Daily Telegraph нагадала, що Беркоу виступав проти брекзиту і що його не вперше звинувачують в упередженості та грі проти ініціатив уряду.
Можливість третього голосування
Події подальших днів показали, що голосування все ще може відбутися - попри обіцянку Беркоу його не допустити.
Тереза Мей звернулася до ЄС з проханням про відтермінування брекзиту, а в Євросоюзі повідомили, що готові піти на це за однієї умови.
Якщо наступного тижня парламент все ж схвалить угоду про вихід з ЄС, то його відкладуть до 22 травня.
Якщо ні, затримка буде коротшою - до 12 квітня - і тоді Велика Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти з ЄС без угоди.
Лишається незрозумілим, чи Джон Беркоу все ще планує завадити третьому голосуванню, і якщо так, то як уряд Терези Мей збирається обійти ці плани спікера.
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