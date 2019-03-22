Для 74% українців телебачення - досі основне джерело інформації. Опитування КМІС
Телебачення залишається одним із основних джерел інформації для переважної більшості українців. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
74% опитаних заявили, що про стан справ в Україні та в світі дізнаються саме з українських телеканалів. Це на 12% менше, ніж минулого року.
На другому місці в рейтингу - інтернет-ЗМІ, які є джерелом інформації для 27,5% респондентів. При цьому, за рік ця цифра майже не змінилася - у лютому 2018 року вона складала 27,1%.
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23,5% опитаних кажуть, що дістають інформацію з соцмереж, ще 10,6% дізнаються про останні новини від друзів родичів і близьких.
"Дивитися - не означає довіряти"
Якщо ж говорити про рейтинг довіри, то цифри суттєво відрізняються. Втім, телебачення, все одно лишається найавторитетнішим джерелом інформації.
За даними КМІС, українським телеканалам довіряють 40,6%, інтернет-виданням - 13,9%, соцмережам - 12,4%, родичам і знайомим - 6%.
Показово, що говорячи про критерії вибору того чи іншого джерела інформації, значна частина опитаних згадує близькість поглядів, що висловлюються у ЗМІ, до їхніх власних переконань (28,4%).
На якість контенту звертають увагу 30,4%, на зручність доступу до ЗМІ - 17,6%, на його репутацію - 16,3%.
"ЗМІ підтримує ЛГБТ і легалізацію наркотиків? Не читатиму"
Також респондентів запитали, просування яких ідей у ЗМІ вони вважають неприйнятним.
76% заявили, що не читатимуть або не дивитимуться ЗМІ, які виступають за легалізацію наркотиків і проституції.
54% так само ставляться до просування ідей ЛГБТ, 50,5% - до закликів до обмеження доступу до російських видань.
При цьому переважна кількість опитаних кажуть, що не користуватимуться ЗМІ, які просувають антидемократичні ідеї (73,2%) та ксенофобські погляди (70,2%).
Лише трохи більше половини респондентів (52%) вважають, що в більшості випадків здатні особисто відрізнити якісну інформацію від фейків.
Водночас понад чверть опитаних визнали, що або взагалі не можуть відрізнити одне від іншого, або можуть зробити це лише в меншості випадків.
Опитування КМІС проводилося у лютому 2019 року в усіх регіонах України, окрім Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 3,3%.
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