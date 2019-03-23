Алкоголізм у щурів вилікували завдяки лазеру. А як щодо людей?

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Американським дослідникам з Інституту Скріппс у Каліфорнії вдалося вилікувати щурів від алкоголізму. Для цього вони прицільно розстріляли клітини мозку тварин, які відповідають за залежність, лазерним променем.

Лікування виявилося настільки ефективним, що вчені порівнюють такий підхід з "вимкненням" алкогольної залежності.

"Особливо вражає те, що нам вдалося взяти під контроль саму мотивацію споживання алкоголю в істот з серйозною залежністю - просто натиснувши на вимикач", - цитує видання Digital Trends Олів'є Джорджа, одного з авторів дослідження.

"Ми вживили в мозок оптоволокно і увімкнули лазер, що блокує конкретні нейрони [які відповідають за формування і підтримку залежності"] - це дозволило різко знизити не лише споживання алкоголю, але й фізичні прояви синдрому відміни", - додає пан Джордж.

Результати експерименту цього тижня були оприлюднені в журналі Nature Communications.

Передові технології

Алкоголізм в людей і тварин розвивається схожим чином, і одразу кілька досліджень демонстрували, що принципову роль у формуванні та підтримці залежності грає відносно невеликий кластер нервових клітин (CeA, або центральне ядро мигдалеподібного тіла).

У разі хронічного споживання алкоголю нормальний зв'язок між цими нейронами руйнується - і в пацієнта починає розвиватися синдром відміни.

Попередні дослідження демонстрували, що активація CeA у щурів-алкоголіків призводить до того, що вони різко починають більше пити.

Вчені вирішили випробувати зворотній ефект і спробували заблокувати роботу цих нервових клітин за допомогою лазера.

Теорія виявилася вірною: щурі не лише починали суттєво менше пити, але й не проявляли ознак болісної абстиненції.

Втім, кажуть дослідники, говорити про те, що така ж лазерна терапія стане доступною і для людей, поки що зарано. На це можуть піти роки, якщо не десятиліття.

"Ми використовували передові технології, які поки що не затверджені для використання на людях", - пояснює Олів'є Джордж.

"Тому до того часу, коли для контролю залежності алкоголікам у мозок можна буде вживляти оптоволокно, может минути ще років 15-30".

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