Бойко з Медведчуком у Москві. Про що вони говорили із прем'єром РФ

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Кандидат у президенти України Юрій Бойко у п'ятницю з'їздив у Москву, де зустрівся із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Бойка на зустрічі супроводжував голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, а голову російського уряду — керівник "Газпрому" Алексєй Міллєр.

Пан Бойко - єдиний кандидат у президенти України, який публічно відвідав Росію в ході передвиборчої кампанії і зустрівся з керівництвом РФ.

Заздалегідь свою поїздку політики не анонсували.

Жодного слова про конфлікт на Донбасі чи анексований Росією Крим у відкритій частині зустрічі сказано не було. Натомість багато ішлося про газові питання.

Коротко розповідаємо, про що ж говорили у Москві.

Деградація стосунків

"Стосунки між Росією та Україною перебувають у стані глибокої кризи", - розпочав зустріч прем'єр Росії.

За його словами, останні роки спостерігається "деградація" в економічній співпраці та торгівлі між двома країнами.

Дмитро Медвєдєв сказав, що погодився на зустріч, аби "спробувати відновити все те, що було втрачене останнім часом".

Бойко сказав, що "економічні відносини між Україною і Росією надзвичайно важливі для нашої країни".

Газ і критика реверсу

Копирайт изображения Yekaterina Shtukina

Топ-темою зустрічі став газ. Дмитро Медвєдєв нагадав, що цього року завершується дія контракту про транзит російського газу через Україну.

За його словами, Росія досі не отримала від керівництва України "серйозних сигналів на цю тему".

Юрій Бойко відзначив, що контракт про транзит забезпечує роботу 50 тисяч українців та дає 3 мільярди доларів прибутку на рік для українського бюджету.

"Ми готові запропонувати й розглянути різні взаємовигідні варіанти контракту по транзиту після завершення чинного контракту", - сказав кандидат у президенти.

Він першим підняв тему реверсу російського газу, назвавши його "ненормальним".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Медведчук висловив ідею створити українсько-російський консорціум з управління газотранспортною системою країни. "Газпрому" ідея сподобалась

"Той же російський газ постачається в Україну з Європи без прямого контракту через незрозумілих посередників", - сказав він.

За словами Бойка, через таку схему газ зростає у ціні на 100 доларів за тисячу кубічних метрів.

Після 2014 року задля диверсифікації джерел постачання газу Україна почала закупати реверсний газ у Польщі, Угорщині, та в першу чергу Словаччині.

Згідно з цією схемою, газ російського походження, який за контрактами купували країни ЄС, вони потім перепродавали Україні.

Таким чином, українському "Нафтогазу" не потрібно було напряму домовлятись про купівлю газу у Росії. А 25 жовтня 2015 року Україна взагалі перестала купувати газ напряму у Росії.

Віктор Медведчук сказав, що прямі контракти на постачання російського газу дозволять знизити тарифи для населення та промисловості.

Він поскаржився на те, що в Україні з 2014 року п'ять разів піднімались тарифи й 30% населення мають заборгованості.

На думку голови політради "Опозиційної платформи — За життя", необхідно створити газотранспортний консорціум для управління ГТС України у складі НАК "Нафтогаз України" і "Газпром".

Ця ідея сподобалась керівнику "Газпрому" Міллеру, який сказав, що вони "завжди готові" до втілення такої ідеї, а також готові проводити переговори про продовження контракту на транзит газу, але на чинних нині умовах.

Міллер допустив, що при укладенні нового контракту про постачання газу, ціна для споживачів в Україні знизиться на 25%.

Прем'єр Росії запропонував саме ці теми й обговорити на закритій частині зустрічі.

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