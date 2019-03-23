Столиця Казахстану стає Нур-Султаном

Копирайт изображения Getty Images Image caption 20 років тому Астана стала столицею Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомат Токаєв підписав закон про внесення змін до Конституції, які передбачають перейменування Астани на Нур-Султан.

Крім того, пан Токаєв підписав і окремий указ про зміну назви столиці країни. Указ набуває чинності від дня офіційної публікації.

19 березня багаторічний казахський лідер Нурсултан Назарбаєв підписав указ про складення з себе повноважень президента. Він очолював країну майже 30 років. За цей час в Україні змінилися п'ятеро президентів.

Водночас Нурсултан Назарбаєв залишиться головою Ради безпеки країни та й надалі очолюватиме найбільшу партію "Нур Отан".

Згідно із конституцією країни, президентські повноваження перейшли до спікера сенату Касим-Жомата Токаєва, який заступив на посаду президента 20 березня. Він залишатиметься на цій посаді рік - до квітня 2020 року, коли витікає термін, на який було обрано президента Назарбаєва.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Казахстані і передача президентських повноважень, і зміна назви столиці відбулася впродовж одного тижня

Новий президент Казахстану одразу ініціював перейменування столиці країни, а депутати обох палат підтримали цю ініціативу і внесли зміни до Конституції.

Проте 21 і 22 березня в Астані та Алмати, яка була столицею Казахстану до 1998 року, відбулися протестні мітинги, учасники яких не згодні із зміною назви столиці. Десятки учасників цих мітингів були затримані.

Астану було засновано у 1830 році як козаче поселення Акмолінськ. У 1961 місто змінило назву на Целіноград, а у 1992 - на Акмола. З травня 1998 місто стало називатися Астаною, що в перекладі з казахської означає "столиця".