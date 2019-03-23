За "донарахування" в платіжках облгазам нарахували по 850 тис. штрафу
Нарахування додаткових обсягів газу, що з'явилися в платіжках наприкінці минулого року, порушують ліцензію і є незаконними, - вирішили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Таких висновків у НКРЕКП дійшли після перевірок перших трьох обласних газорозподільчих компаній - "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз".
"Ці обсяги були включені до обсягів виробничо-технологічних втрат та передбачені тарифом. Тобто за таких обставин побутовий споживач фактично мав двічі сплатити за один і той самий обсяг", - написала у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
Вона також нагадала, що перевірки облгазів тривають.
- Тарифи і вибори 2019: чи подешевшає газ, як обіцяють кандидати?
- Що робити, коли тарифи зашкалюють? Простої відповіді не має ні Україна, ні ЄС
Згідно із рішенням регулятора, облгази мають сплатити по 850 тис. грн штрафу. Це є максимально можливий штраф за подібне порушення ліцензії.
Крім того, НКРЕКП зобов'язав облгази до 5 квітня провести перерахунок нарахувань від жовтня минулого року, коли у платіжках вперше почали з'являтися "донарахування із застосуванням коефіцієнтів приведення об'ємів природного газу до стандартних умов".
В уряді тоді назвали ці додаткові нарахування "химерними", а прем'єр закликав "вжарить по перше число" компаніям, які виставляють такі рахунки споживачам.
Облгази оскарживатимуть
Водночас у Регіональній газовій компанії (РГК), до складу якої входять 19 газорозподільчих компаній, вже заявили, що діяли законно і насправді стали "заручниками недореформованого ринку" газу, і оскаржуватимуть результати перевірок.
Зокрема, там твердять, що нараховуючи додаткові платежі, виконували новий закон "Про ринок газу", і що без цих нарахувань заниження вартості газу після ухвалення закону, у 2015-2018 роках лише для РГК збитки становитимуть 9,5 млрд грн. при річній виручці у 8,8 млрд грн.
У "Нафтогазі" з посиланням на ЗМІ, говорять про зв'язок РГК із бізнесменом Дмитром Фірташем - через низку офшорних компаній на Кіпрі.
В обговоренні посту голови НКРЕКП Оксани Кривенко на запитання "що буде, коли облгази відмовляться виконувати Ваші рекомендації і, наприклад, звернуться до суду?" відповів міністр соціальної політики Андрій Рева: "позбавлять ліцензії і нехай бикують наодинці зі своїм патроном".