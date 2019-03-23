За "донарахування" в платіжках облгазам нарахували по 850 тис. штрафу

Копирайт изображения UNIAN Image caption НКРЕКП зобов'язав облгази поприбирати зайве із платіжок до 5 квітня

Нарахування додаткових обсягів газу, що з'явилися в платіжках наприкінці минулого року, порушують ліцензію і є незаконними, - вирішили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таких висновків у НКРЕКП дійшли після перевірок перших трьох обласних газорозподільчих компаній - "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз".

"Ці обсяги були включені до обсягів виробничо-технологічних втрат та передбачені тарифом. Тобто за таких обставин побутовий споживач фактично мав двічі сплатити за один і той самий обсяг", - написала у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

Вона також нагадала, що перевірки облгазів тривають.

Згідно із рішенням регулятора, облгази мають сплатити по 850 тис. грн штрафу. Це є максимально можливий штраф за подібне порушення ліцензії.

Крім того, НКРЕКП зобов'язав облгази до 5 квітня провести перерахунок нарахувань від жовтня минулого року, коли у платіжках вперше почали з'являтися "донарахування із застосуванням коефіцієнтів приведення об'ємів природного газу до стандартних умов".

В уряді тоді назвали ці додаткові нарахування "химерними", а прем'єр закликав "вжарить по перше число" компаніям, які виставляють такі рахунки споживачам.

Облгази оскарживатимуть

Водночас у Регіональній газовій компанії (РГК), до складу якої входять 19 газорозподільчих компаній, вже заявили, що діяли законно і насправді стали "заручниками недореформованого ринку" газу, і оскаржуватимуть результати перевірок.

Image caption У "Нафтогазі" регулярно подають звіти про борги регіональних газопостачальних підприємств. Окремим рядком у цих звітах згадується РГК

Зокрема, там твердять, що нараховуючи додаткові платежі, виконували новий закон "Про ринок газу", і що без цих нарахувань заниження вартості газу після ухвалення закону, у 2015-2018 роках лише для РГК збитки становитимуть 9,5 млрд грн. при річній виручці у 8,8 млрд грн.

У "Нафтогазі" з посиланням на ЗМІ, говорять про зв'язок РГК із бізнесменом Дмитром Фірташем - через низку офшорних компаній на Кіпрі.

В обговоренні посту голови НКРЕКП Оксани Кривенко на запитання "що буде, коли облгази відмовляться виконувати Ваші рекомендації і, наприклад, звернуться до суду?" відповів міністр соціальної політики Андрій Рева: "позбавлять ліцензії і нехай бикують наодинці зі своїм патроном".