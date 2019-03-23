Гарячий чай може викликати рак, чоловіки та жінки відчувають біль по-різному - новини науки

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Серед найцікавіших новин тижня - небезпека гарячого чаю, запах хвороби Паркінсона і чи правда, що чоловіки і жінки відчувають біль по-різному.

Гарячий чай може викликати рак стравоходу

Пити багато гарячого чаю (або будь-яких інших гарячих напоїв) небезпечно і з великою долею вірогідності може призвести до розвитку раку стравоходу. Про це свідчать результати дослідження, в якому взяли участь понад 50 тисяч людей.

Вчені понад 10 років спостерігали за чоловіками і жінками з Ірану віком від 45 до 70 років, які п'ють гарячий чай. Дослідники замірювали температуру і кількість випитого напою, а також час, який проходить між тим, як чай налили в чашку, і тим, як його випили.

Зібрані дані носять суто емпіричний характер і може відрізнятися в різних країнах і культурах. Виявилося, що температура напою понад 70 градусів сприймається більшістю як нестерпно гаряча.

Вчені дійшли до висновку, що у тих добровольців, які в день випивали не менше двох чашок чаю температурою понад 60 градусів, більше ніж удвічі збільшувався ризик розвитку стравоходу - у порівнянні з тими, хто віддавав перевагу не настільки гарячому напою.

Жінка відчуває хворобу Паркінсона за запахом

Хвороба Паркінсона відноситься до числа нейродегенеративних захворювань, які дуже важко діагностувати. Вона не має біологічних маркерів, які можна виявити за допомогою лабораторних методів.

Проте незабаром це може змінитися - завдяки британці Джой Мілн, яка здатна за запахом визначати цю хворобу ще до появи перших симптомів.

Вона помітила, що в її чоловіка змінився запах тіла - він став більш різким. Через десять років після цього йому поставили діагноз - хвороба Паркінсона. Джой виявила, що той самий запах притаманний і іншим людям з цією хворобою, з якими їй доводилося спілкуватися.

Дослідження показало, що на шкірі пацієнтів із хворобою Паркінсона спостерігається підвищена концентрація низки сполук, зокрема гіппурової кислоти, ейкозану і октадеканалу.

Вони містяться в шкірному салі, яке у людей із хворобою Паркінсона часто виробляється у більшій кількості, що робить їх більш схильними до розвитку себорейного дерматиту.

Жінка каже, що здатна відчувати запахи й інших хвороб - синдрому Альцгеймера і різних видів раку. Ба більше - збирається й надалі продовжувати співпрацю з тією ж групою вчених для розробки діагностичного тесту для виявлення туберкульозу.

Наразі у світі налічується близько 10 мільйонів людей з синдромом Паркінсон, і їх кількість постійно зростає разом із поступовим старінням населення.

"Ми сподіваємося, що якщо нам вдасться поставити діагноз синдрому Паркінсона на ранніх стадіях, використовуючи метод біомаркерів, виявлених завдяки Джой, ми зможемо розробити нові методи лікування", - розповідає дослідниця Пердіта Барран.

Знайдено ген регенерації у плоских черв'яків

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Окремі представники тваринного світу мають дивовижну здатність до регенерації - приміром, розрублений дощовий черв'як доволі легко повертається до своєї звичної форми без втрати життєздатності.

Вчені вже давно намагаються знайти відповідь на питання про те, яка саме частина геному цих істот дозволяє їм здійснювати настільки швидку і ефективну регенерацію.

Нове дослідження вчених з Гарвардського університету присвячене реконструкції повного геному плоских черв'яків. Біологи зосередилися на вивченні так званих ДНК-перемикачів, за допомогою яких окремі гени і генні зв'язки змінюються, аби активувати інші, пов'язані з ними гени.

Раніше ніхто не розумів роль цих ділянок геному.

Вчені з Гарварду виявили особливу ділянку ДНК, що регулює активацію контрольного гена EGR.

Під час активації EGR запускає роботу відновлювальних генів, які - у прямому значенні слова - розкриваються, оскільки до цього вони стиснуті та неактивні. Таким чином відбувається швидкий і ефективний процес регенерації черв'яка, навіть якщо його розділили навпіл.

У найближчому майбутньому дослідження триватимуть. Вчені сподіваються, що розуміння механізму регенерації у плоских черв'яків допоможе розібратися і у подібних процесах в організмі людини.

Чоловіки й жінки відчувають біль по-різному

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Понад 50 мільйонів людей в усьому світі страждають від хронічного больового синдрому. Це найпоширеніша причина інвалідності у багатьох західних країнах. При цьому жінки набагато частіше за чоловіків страждають від таких хронічних недугів, як артрит, фіброміалгія та мігрень.

Сьогодні більшість знеболювальних на антизапальних засобів, якими користуються лікарі, є похідними від опіуму чи саліцилової кислоти. Вони допомагають під час больових приступів, проте слабко діють на хронічні болі, що тривають впродовж тижнів, місяців і навіть років.

Проте тепер є дані, що чоловіки та жінки мають різні біологічні механізми больового синдрому - а це означає, що вони по-різному реагують на різні лікарські засоби. Тобто можливо створити анестетики, які будуть прицільно працювати з урахуванням статі пацієнта.

Донедавна лабораторні дослідження з пошуку нових знеболювальних засобів проводилися в основному на щурах і мишах чоловічої статі. Внаслідок цього результати досліджень виявлялися викривленими, а на ринок виходили препарати, які слабко діють на жінок.

Нова стаття в журналі Brain, яку написали вчены з Техаського університету в Даласі, виявила розбіжності в больових сигналах, які надходять у спинний мозок чоловіків і жінок під час хронічного болю.

Виявилося, що у чоловіків з синдромом нейропатичного болю найактивнішими клітинами є магрофаги, які є частиною імунної системи. У жінок найактивніші нейропептиди, тобто білковоподібні речовини, що виділяються нейронами.

"Це перша пряма вказівка на те, що біль людини залежить від статі", - каже Джеффрі Могіл, професор неврології з Монреаля, який не брав участі в цьому дослідженні.

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