Десятки тисяч британців вийшли на вулиці: вимагають референдуму щодо брекзиту

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У суботу десятки тисяч британців вийшли на вулиці Лондона з вимогою винести договір про вихід з ЄС на референдум.

"У нас проста вимога: за народом має залишитися останнє слово в тому, що стосується брезиту", - кажуть організатори мітингу.

Популярністю користується й ідея повної відмови від виходу ЄС. Під петицією з таким закликом до влади наразі підписалися понад 4 мільйони людей.

За чинними домовленостями, брекзит має відбутися вже за тиждень - 29 березня. Втім, ЄС напередодні погодився дещо відкласти цей термін в разі, якщо британський парламент проголосує за угоду про вихід з ЄС. Раніше депутати вже двічі відхиляли цей договір.

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Учасники маршу рухаються від Гайд-Парку в бік Парламентської площі.

Аналогічну ходу кампанія People's Vote влаштовувала минулої осені. На організації сьогоднішньої акції вдалося зібрати понад 1 мільйон доларів.

Молодь і студенти очолюють марш PutItToThePeople. Нам більше і довше за інших страждати через погані умови брекзиту, і ми хочемо всиловитися з приводу свого майбутньгого".

"Брекзит - це обурливий фарс, а уряд нагадує батька, який відмовляється визнати свою помилку перед дитиною".

Що з брекзитом?

Минулої середи прем'єр-міністр Тереза Мей офіційно попросила ЄС відкласти брекзит до 30 червня.

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Вже у четвер лідери країн ЄС вирішили, що готові надати відстрочку - або до 22 травня, або до 12 квітня - в залежності від того, чи схвалить парламент країни договір про брекзит.Жодної гарантії, що депутати проголосують за угоду, яку вже двічі відхиляли, немає.

Якщо вони відхилять її і наступного тижня, то доля брекзиту вирішиться до 12 квітня - до цього часу в Євросоюзі очікують від Британії остаточну відповідь.

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