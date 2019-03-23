Гриценко: "Прем’єр-міністром бачу Садового"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Гриценко каже, що не сумнівається в професійних якостях Садового

Кандидат в президенти Анатолій Гриценко заявив, що в разі своєї перемоги на майбутніх виборах прем'єр-міністром хотів би бачити чинного мера Львова Андрія Садового.

"Мене часто питали, кого на посту президента України я хотів би бачити прем'єр-міністром України. Відповідаю, це Андрій Іванович Садовий", - написав Гриценко у своєму Facebook.

Лідер "Громадянської позиції" додав, що не сумнівається у професійних якостях лідера "Самопомочі".

"Впевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер вже у загальнодержавному масштабі. Він знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті", - прогнозує Гриценко.

Згідно з одним з останніх опитувань, які у березні провела соціологічна група "Рейтинг", свій голос за Анатолія Гриценка як за президента готові віддати 10,3% опитаних. Його, за даними досліджень, випереджають Володимир Зеленський (24,7%), Юлія Тимошенко (18,3%) та Петро Порошенко (16,8%).

Об'єднання сил

Про об'єднання Андрія Садового і Анатолія Гриценка стало відомо на початку березня, коли мер Львова заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів на користь лідера "Громадянської позиції".

"Я переконаний, що це рішення вплине на виборчий процес і дуже хотів би, щоб воно призвело до перемоги єдиного кандидата від демократичних сил", - заявив тоді Садовий.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption На початку березня Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів на користь Гриценка

Цьому політичному союзу передував тривалий період невизначеності.

Вважалося, що обидва політики могли об'єднати свої сили ще восени, проте тоді вони так і не зійшлися на тому, хто кого має підтримати - Садовий Гриценка чи навпаки.

Головним аргументом Гриценка була більша підтримка виборців в соціологічних опитуваннях.

Садовий, своєю чергою, заявляв, що вважає це непереконливим аргументом: мовляв, передвиборча кампанія може переламати будь-які рейтинги.

"Президентська кампанія починається у січні, - пояснював Садовий свою позицію наприкінці минулого року. - Ми всі розуміємо, що кампанії часто ламають всі рейтинги. Тому я налаштований йти й перемагати. Президент України повинен бути один".

Втім зрештою лідер "Самопомочі" все ж погодився зняти свою кандидатуру на користь Гриценка.

Згідно з опитуваннями, рейтинг Садового на той момент коливався в районі двох відсотків.

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