Торгівля наркотиками в інтернеті: в Україні затримали тисячу людей

Копирайт изображения facebook.com/LlutsenkoYuri Image caption Юрій Луценко оприлюднив фото затриманих і кілька скріншотів ймовірно їхньої переписки

Правоохоронці затримали близько тисячу людей, яких підозрюють у торгівлі наркотиками через сайти та чат боти в Телеграмі. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, який назвав це "найрезультативнішою антинаркотичною операцією ГПУ та СБУ".

Розгалужена організація, за словами пана Луценка, торгувала наркотиками за криптовалюту. Для цього створили мережу наркокур'єрів, закладників, криптогаманці та акаунти на криптобіржах.

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Під час обшуків вилучили зброю, наркотики і близько 10 млн доларів готівки.

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Силовий підрозділ організації займався рекетом, фізичним насиллям конкурентів, розповіли в ГПУ.

Членів своєї організації карали відрубуванням пальців, повідомив пан Луценко і розмістив фото долоні людини без пальця.

20 організаторів наркомережі отримали арешт або заставу в 100 млн грн, 300 млн грн, 349 млн грн, четверо - арешт без права на заставу.

У Києві та багатьох інших містах чимало будинків розмальовують графіті, аби прорекламувати небезпечні наркотичні речовини. Влада Києва обіцяла такі написи знищувати.