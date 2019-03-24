Несло на скелі: як у шторм рятували людей з величезного лайнера

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Корабель несло на скелі

Рятувальники працювали всю ніч, евакуйовуючи людей з величезного круїзного лайнера "Viking Sky" поблизу західних берегів Норвегії.

У корабля відмовили двигуни у той час, як погода на морі зіпсувалась, почався сильний вітер і величезні хвилі висотою понад 10 метрів.

Лайнер, заввишки з хмарочос, на якому було 1300 людей, відносило на скелі. Команда надіслала сигнал "SOS" і рятувальники почали евакуювати людей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Через величезні хивлі всередині корабля переверталсия меблі

Інцидент стався вдень в суботу, 23 березня. Рятувальна операція тривала всю ніч, понад 300 людей вдалося підняти з корабля вертольотами.

Врешті в неділю, 24 березня, команді вдалося запустити три з чотирьох двигунів. Лайнер у супроводі буксирів почав рух до найближчого порту.

Евакуацію проводили п'ять гелікоптерів і рятувальних човнів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Рятувальна операція проходила за дуже складних умов

17 людей отримали травми. Троє з них, як повідомляється, серйозні.

Один з рятувальних човнів також мав проблеми з двигунами. Команду цього човна також довелося евакуювати.

"Ми якраз обідали, коли корабель почало трусити", - розповів норвезькому каналу NRK один з врятованих пасажирів Джон Каррі. Він описує події, як повний хаос, коли розбились вікна і всередину корабля потрапила вода.

Пасажири кажуть, що ніколи не бачили нічого страшнішого.

"Я почала молитися. Молила Бога про порятунок всіх, хто був на борту. Подорож на гелікоптері була жахливою", - розповіла пасажирка Джанет Джейкоб.

Копирайт изображения EPA/Odd Roar Lange Image caption Корабель йшов від норвезького міста Ставангера до Тромсо

Пасажири розмістили відео, на якому видно, як сильно хитає лайнер - всередині переміщаються меблі, падають деталі інтер'єрів, частково обвалилась стеля в одному з залів.

Рибалка Ян Ерік Фіскерстанд, чий човен був одним з перших, які прийшли на порятунок лайнеру, розповів виданню Aftenposten , "що ще буквально кілька хвилин і все могло закінчитися дуже погано".

Лайнер був на межі катастрофи, якби вони не запустили двигуни і не кинули якір, він міг наштовхнутися на скелі, припустив місцевий капітан Олав Магне Стромсхольм. Ці називають місця біля норвезьких берегів називають "кладовищем кораблів".

Копирайт изображения Reuters Image caption Понад 300 людей підняли з лайнера

За інформацією норвезьких ЗМІ, серед пасажирів були громадяни США та Великої Британії.

"Viking Sky" спустили на воду у 2017 році. Корабель йшов від норвезького міста Ставангера до Тромсо.

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