Брекзит: Терезі Мей пропонують піти у відставку

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Тереза Мей може отримати підтримку свого варіанту угоди про вихід Британії з Європейського союзу у тому випадку, якщо вона пообіцяє піти з посади прем'єр-міністра країни, повідомили ВВС високопосадовці Консервативної партії, яку очолює пані Мей.

Члени парламенту можуть підтримати угоду, якщо будуть впевнені, що Мей не буде знаходитися при владі на наступній стадії переговорів з Євросоюзом.

Водночас британські газети повідомляють, що міністри уряду пані Мей вступили в змову проти неї.

На Даунінг-стріт спростовують повідомлення про те, що прем'єра можна переконати добровільно залишити свій пост.

Деякі міністри спростували інформацію про змову. Канцлер скарбниці Філіп Геммонд назвав подібні розмови "потуранням власним примхам".

Керівник секретаріату уряду Девід Лідінгтон, якого деякі британські газети назвали ймовірним наступником пані Мей, заявив, що "на 100% підтримує прем'єр-міністра".

У середу, 20 березня, пані Мей звинуватила членів парламенту країни в саботажі брекзиту після того, як вони вдруге відхилили її варіант угоди з ЄС.

Залишається незрозумілим, чи спробує Мей провести документ через парламент втретє. Сама вона заявила, що вчинить так лише в разі, якщо буде впевнена, що він отримає "достатню підтримку" в парламенті.

Хто може замінити Мей?

За інформацією британських газет, міністри кабінету Мей планують домогтися її відставки, замінивши чинну прем'єрку "тимчасовим виконавцем" до тих пір, поки не буде обрана гідна кандидатура наступника, але до кінця цього року.

В різних ЗМІ різні передбачення щодо того, хто міг би замінити прем'єр-міністра, оскільки у прихильників та супротивників брекзиту всередині Консервативної партії є різні думки з цього приводу.

За інформацією The Sunday Times, місце Мей може обійняти керівник секретаріату кабінету міністрів та її фактичний заступник Девід Лідінгтон (він голосував за те, щоб країна залишилася в складі ЄС).

Водночас Mail on Sunday пише, що "консенсусним вибором" є міністр навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства Майкл Гоув - прихильник виходу Британії з ЄС.

Копирайт изображения Reuters Image caption Mail on Sunday пише, що пані Мей може замінити Майкл Гоув, прихильник виходу з ЄС

Один із впливових членів парламенту заявив ВВС, що обіцянка відставки Мей може виявитися недостатньою умовою для проходження угоди через парламент, оскільки прем'єр-міністр захоче "окопатися".

Чого чекати далі?

Наступного тижня, прем'єр-міністр може втратити контроль над процесом брекзиту.

Як очікується, в середу, 27 березня, міжпартійна група членів парламенту запропонує альтернативи плану Мей. На голосування можуть висунути шість варіантів:

Скасування брекзиту

Другий всенародний референдум щодо виходу з ЄС.

Пропозиція Мей щодо збереження Британії в складі митного союзу з ЄС.

Пропозиція Мей щодо одночасного збереження митного союзу, а також доступу до єдиного ринку ЄС.

Угода про вільну торгівлю з ЄС за аналогією з тією, яку ухвалила Канада.

Вихід з ЄС без угоди.

Європейські лідери погодилися змінити термін виходу Британії з ЄС з 29 березня на 12 квітня.

Якщо парламент країни схвалить план Мей, Брюссель надасть Лондону ще одну невелику відстрочку - до 22 травня.

Якщо цього не станеться - і не буде запропонований альтернативний варіант - Британія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.

Марш за новий референдум

Копирайт изображения EPA Image caption 23 березня центр Лондона заповнили сотні тисяч противників виходу Британії з ЄС, які жорстко критикували лідерів консерваторів

У суботу, 23 березня, в центрі Лондона пройшов марш з вимогою провести ще один референдум з приводу членства Британії в ЄС. В акції взяли участь сотні тисяч осіб.

Організатори ходи нарахували не менше мільйона її учасників, що поставило захід у ряд з найбільшою масовою акцією століття в британській столиці - маршем протесту "Зупиніть війну!" 2003 року проти війни в Іраку.

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