В західній Африці під час нападу вбито 130 селян

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фулані, на селище яких було вчинено напад, займаються скотарством і ведуть напівкочовий образ життя

Приблизно 130 людей з народу фулані вбиті в одному з селищ в центральній частині західноафриканської країни Малі. Село було атаковане невідомими в традиційному одязі мисливців з народу догон.

Нападники оточили село Огасагу в регіоні Мопті на світанку у суботу і почали вбивати представників фулані з вогнепальної зброї та з використанням мачете, звинувачуючи у зв'язках з джихадистами.

Напад стався у той час як країну відвідала делегація ООН, щоб обговорити з керівництвом Малі проблему сплеску насильства в країні.

Місія Ради Безпеки зустрілася з прем'єр-міністром Малі Сумейлу Бубейе Маїга, щоб обговорити зростання загрози з боку джихадистських бойовиків у центральному Малі.

Свідки повідомили AFP, що майже всі хатини в селі були спалені.

Мер сусіднього села Уенкоро, Шейк Харуна Санкаре, назвав атаку "різаниною".

Сутички між догонами-мисливцями і напівкочовими скотарями-фулані можуть відбуватися через землю і воду.

Догони також звинувачують фулані у зв'язках з групами джихадистів. Фулані стверджують, що армія Малі озброює мисливців-догонів, щоб ті нападали на них.

Минулого року сотні людей загинули в сутичках між догонами і фулані.

У п'ятницю члени малійського підрозділу угрупованння Аль-Кайда повідомили, що через насильство проти фулані вони вчинили напад на військову базу і вбили 20 солдатів.

Один з мешканців Огосагу повідомив агентству Reuters, що масове вбивство в суботу було вчинено у відповідь на вбивство солдатів.

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