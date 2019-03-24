Лайнер з сотнями пасажирів, в якого під час шторму відмовили двигуни, прибув у порт

Копирайт изображения Reuters Image caption Лайнер дістався до порту своїм ходом у супроводі буксирних катерів

Круїзний лайнер Viking Sky, який раніше подав сигнал лиха через вихід з ладу двигунів біля берегів Норвегії, прибув своїм ходом у супроводі буксирних катерів в порт норвезького міста Мольде. Приблизно третину його пасажирів раніше евакуювали з судна гелікоптера.

Пасажири круїзного судна розміщені в місцевому готелі, де відкрито центр з надання їм першої допомоги.

Раніше в неділю повідомлялося, що команді судна все ж вдалося завести двигуни і взяти курс на Мольде.

А напередодні норвезька влада заявила, що на судні Viking Sky вийшли з ладу двигуни, після чого було вирішено евакуювати пасажирів.

В евакуації задіяли п'ять гелікоптерів і декілька кораблів. Всього на борту судна було 1 373 людини, разом з екіпажем. Майже 500 людей перевезли на гелікоптерах на берег.

Копирайт изображения AFP Image caption Команді лайнера вдалося відновити роботу двигунів і доплисти до порту Мольде

У вантажного судна Hagland Captain, яке брало участь у рятувальній операції, також вийшли з ладу двигуни, після чого було вирішено відправити до нього два вертольоти для евакуації екіпажу.

Копирайт изображения EPA Image caption У вантажного судна Hagland Captain, яке брало участь у рятувальній операції, також вийшли з ладу двигуни - екіпаж судна евакуювали на гелікоптері

Рятувальні служби Норвегії повідомили, що круїзне судно подало сигнал лиха в умовах сильного хвилювання на морі і сильного вітру близько 14.00 за місцевим часом в суботу.

Лайнер Viking Sky прямував звичайним рейсом з Тромсе в Ставангер. Хустадвіка - район, де сталася аварія, - вважається одним з найбільш небезпечних на узбережжі Норвегії.

"Ми обідали, коли [лайнер] почало трясти. Скло з вікон повилітало, всередину залилася вода. Політ на гелікоптері я б бажав за краще забути", - розповів норвезькій телекомпанії NRK Джон Каррі, якого евакуювали з лайнера.

Копирайт изображения Reuters Image caption Приблизно 500 пасажирів евакуювали з судна на гелікоптерах

Що розповідають пасажири

"Ми обідали, коли [лайнер] почало трясти. Скло з вікон повилітало, всередину залилася вода. Політ на гелікоптері я б вважав за краще забути", - розповів норвезькій телекомпанії NRK Джон Каррі, якого евакуювали з лайнера.

"Вночі море було дуже бурхливим. Була безперервна хитавиця. Потім ми пішли снідати, після чого збиралися на денний сеанс в кінотеатр, як раптом світло згасло", - розповів Дерек Браун, з південної Англії. Він був на борту лайнера разом зі своєю дружиною Естер.

"Нас доставили на гелікоптері на берег, це було дуже страшно", - додає він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пасажири круїзного судна розповідають про великі хвилі та сильну хитавицю

Копирайт изображения Reuters Image caption Під час хитавиці пасажири не втримували рівновагу, а меблі ковзали підлогою

Інша евакуйована пасажирка, Джанет Джейкоб, сказала телекомпанії NRK, що "ніколи не бачила нічого, щоб настільки лякало".

"Я почала молитися. Я молилася за безпеку всіх на борту, - сказала вона. - Політ на гелікоптері був жахливим".

Копирайт изображения Reuters Image caption Для евакуації задіяли п'ять гелікоптерів

Капітан рибальського корабля Ян Ерік Фіскрестранд, який одним з перших прийшов на допомогу лайнеру, розповів газеті Aftenposten: "Ще кілька хвилин, і все могло б скластися набагато гірше. Якби вони не запустили двигун і не кинули якір, судно могло сісти на камені".

Лайнер знаходився лише у 2,5 морських милях (менш ніж за п'ять кілометрів) від берега. Але рятувальники заявили, що він тримався на якорях і, відповідно, зіткнення з берегом йому не загрожувало.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Лайнер Viking Sky прямував звичайним рейсом з Тромсе в Ставангер

Влада повідомила репортерові місцевої газети, що швидкість вітру досягала 38 вузлів (майже 20 метрів в секунду), а висота хвиль - 10 метрів.

За даними місцевої преси, через це рятувальні судна не могли пришвартуватися до борту лайнера, і евакуація проводилася лише на гелікоптерах.

Копирайт изображения I.L.Bryn Image caption Частину пасажирів розмістили в спорткомлексі

17 людей з травмами доставлені в лікарню.

За інформацією NRK, більшість пасажирів лайнера - британці та американці.

Круїзний лайнер Viking Sky здійснив своє перше плавання у 2017 році.