Трамп і Росія: чи виявило розслідування Мюллера змову

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Під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році змови з Росією не було, свідчать результати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Доповідь про це розслідування підготував для Конгресу генеральний прокурор Вільям Барр.

Американський президент уже відреагував на ці висновки: "Ніякої змови, ніяких перешкод".

Дональд Трамп, який неодноразово називав це розслідування "полюванням на відьом", назвав "ганьбою, що країна змушена була пройти через все це".

Доповідь - це кульмінація двох років розслідування пана Мюллера, в ході якого переслідували кількох найближчих помічників команди президента, деяких навіть ув'язнили.

"Хоча в цьому звіті немає висновку про те, що президент вчинив злочин, він не звільняє його від відповідальності", - написав пан Мюллер у своїх висновках.

Що у звіті?

У підсумковому листі Вільяма Барра викладені результати розслідування, які стосуються спроб Росії вплинути на президентські вибори 2016 року.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лист генпрокурора Вільяма Барра про результати розслідування представниками Конгресу

Висновок звучить так: "Спеціальна рада не виявила, що будь-яка особа з США чи офіційна кампанія Трампа увійшли в змову або свідомо координувалися з Росією".

Друга частина стосується перешкоджання правосуддю, висновку про це поки немає. Генпрокурор стверджує, що є недостатньо доказів, аби встановити, що "президент перешкоджав правосуддю".

При цьому він вказує, що згодом буде підготовлена детальніша доповідь про розслідування, деякі матеріали якої підлягають обмеженням.

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