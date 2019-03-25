Трамп і Росія: чи виявило розслідування Мюллера змову
Під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році змови з Росією не було, свідчать результати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Доповідь про це розслідування підготував для Конгресу генеральний прокурор Вільям Барр.
Американський президент уже відреагував на ці висновки: "Ніякої змови, ніяких перешкод".
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Дональд Трамп, який неодноразово називав це розслідування "полюванням на відьом", назвав "ганьбою, що країна змушена була пройти через все це".
Доповідь - це кульмінація двох років розслідування пана Мюллера, в ході якого переслідували кількох найближчих помічників команди президента, деяких навіть ув'язнили.
"Хоча в цьому звіті немає висновку про те, що президент вчинив злочин, він не звільняє його від відповідальності", - написав пан Мюллер у своїх висновках.
Що у звіті?
У підсумковому листі Вільяма Барра викладені результати розслідування, які стосуються спроб Росії вплинути на президентські вибори 2016 року.
Висновок звучить так: "Спеціальна рада не виявила, що будь-яка особа з США чи офіційна кампанія Трампа увійшли в змову або свідомо координувалися з Росією".
Друга частина стосується перешкоджання правосуддю, висновку про це поки немає. Генпрокурор стверджує, що є недостатньо доказів, аби встановити, що "президент перешкоджав правосуддю".
При цьому він вказує, що згодом буде підготовлена детальніша доповідь про розслідування, деякі матеріали якої підлягають обмеженням.
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