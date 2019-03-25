Чому діти помирають від обрізання?

Image caption Близько третини таких операцій в Італії проводиться незаконно

В Італії помер п'ятимісячний хлопчик, якому вдома батьки зробили обрізання.

Після невдалого втручання дитину відправили до лікарні в Болоньї, де невдовзі вона померла. Місцева влада вже почала розслідування проти батьків.

Схожа ситуація сталася з дворічним хлопчиком у Римі, який у грудні помер після невдалого обрізання.

За даними благодійної організації Amsi, щорічно в Італії виконують близько 5000 обрізань, третина з яких нелегальна.

Зазвичай у закладах охорони здоров'я римо-католицької країни обрізання не роблять. Але в Італії багато іммігрантів з мусульманських країн, де ця хірургічна процедура є звичайним явищем.

Чи безпечне обрізання?

Мішель Робертс, редактор з питань здоров'я BBC News

Хоча це відносно проста медична процедура, вона не є повністю безпечною.

Лікарі можуть рекомендувати обрізання, якщо в людини дуже щільна крайня плоть - так званий фімоз, або пацієнт страждає від повторних інфекцій.

Є також певні свідчення того, що чоловіки, яким зробили обрізання, мають менший ризик заразитися на ВІЛ.

При цьому не зрозуміло, чи знижує ця процедура ризик інших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Основними ризиками операції є кровотеча та інфекція.

Що в інших європейських країнах?

Обрізання дозволяється по всій Європі, хоча така практика стає все більш суперечливою.

Зокрема, суд Німеччини у 2012 році на місцевому рівні заборонив цю процедуру після невдалого обрізання в чотирирічного хлопчика. Однак уряд цієї країни пізніше пояснив, що ця процедура є легальною, якщо її виконують навчені спеціалісти.

Рада Європи рекомендувала країнам вживати заходи для забезпечення гарної медичної та санітарної практики при здійсненні обрізання.

А у Великій Британії в 2016 році суд постановив, що батько без згоди матері не може робити обрізання синам.

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