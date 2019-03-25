Нові рейтинги: Зеленський має перевагу у 15%, далі йдуть Порошенко і Тимошенко

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Володимир Зеленський впевнено лідирує в новому президентському рейтингу, на другому місці Петро Порошенко, далі - Юлія Тимошенко. Такі дані соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Дослідження провели 14-22 березня 2019 року. Соціологи опитали 2 004 респонденти по всій Укрїні, крім Криму та непідконтрольної частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження - 3,3% для показників близьких до 50%, до 1,4% - для показників близьких до 5%.

За даними цього опитування, Зеленського підтримують 32,1% тих, хто прийде на вибори й визначився з голосуванням, Порошенка - 17,1%, а Тимошенко - 12,5%.

Далі у рейтингу: Юрій Бойко - 10,4%, Анатолій Гриценко - 6,9%, Олександр Вілкул - 5,7% і Олег Ляшко - 5,2%.

При цьому 24,7% респондентів опитування не визначились, за кого вони голосуватимуть, 6% вирішили не брати участі у голосуванні, 2,5% - планують зіпсувати бюлетень.

У другому турі, якщо він буде, голоси можуть розподілитися так: Зеленський має перевагу над Порошенком (43% проти 17,6%), Тимошенко (39,1% проти 20%) та Гриценком (37,7% проти 23,7%).

За даними дослідження, Тимошенко тримає першість у парі з Порошенком (26,7% проти 18,4%), а Гриценко - над Порошенком (32% проти 17,6%) й Тимошенко (28,5% проти 22%).

BBC News Україна звернулась до КМІС із уточнюючим запитанням про замовника даного рейтингу і чекає на відповідь.

Якщо порівняти ці дані із результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", то посилилась позиція лідера рейтингів.

За даними дослідження від 9-15 березня, в рамках якого опитали 2 500 респондентів, Зеленського підтримують 24,9%, Тимошенко - 18,8%, а Порошенко - 17,4%.

Далі у рейтингу були: Юрій Бойко - 10,2%, Анатолій Гриценко - 9,4% , Олег Ляшко - 5,8%.

При цьому похибка складала не більше 2%.

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