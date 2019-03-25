Чому друковані книжки для дітей корисніші за електронні
Батьки і діти менше спілкуються, коли читають електронні книги, ніж коли друковані. Такого висновку дійшли дослідники з Мічиганського університету.
Вони виявили, що під час читання електронних книжок батьки більше говорили з дітьми про технологічні моменти, аніж про зміст самої книги.
За словами керівника дослідження доктора Тіффані Мунцер, батьки частіше і більше спілкувалися з дітьми, коли читали їм саме друковані книжки.
Результати дослідження, у якому брали участь 37 пар батьків і малюків, опублікували в журналі Pediatrics.
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Науковці спостерігали за батьками, які читали дітям книги у трьох різних форматах: друковані, звичайні електронні книги на планшеті та електронні книги з додатковими функціями, на кшталт звукових ефектів та анімації.
Дослідження показало, що під час читання електронних книг батьки більше фокусувалися на функціях - наприклад, казали дітям не натискати кнопки чи не міняти гучність.
Важливо для розвитку
На думку доктора Мунцер, спільне читання сприяє у дітей мові, грамотності та зв'язку з батьками, тож є важливим для гармонійного розвитку дитини.
Батьки можуть ставити дитині питання щодо прочитаного або ж знайти спільне у книжної історії з тим досвідом, який мала дитина.
"Батьки допомагають дітям отримувати нові знання, пов'язуючи нову інформацію з тим, що дитина вже переживала", - каже доктор Мунцер.
"Дослідження свідчить, що розмови з батьками особливо важливі для малюків, тому що вони краще отримують та засвоюють нову інформацію з особистого спілкування, аніж із цифрових носіїв", - додає вона.
Під час читання електронних книг батьки ставили менше запитань і менше коментували сюжетну лінію.
Дослідники виявили, що електронні книги з додатковими функціями зазвичай заважали батькам розпочинати розмови під час читання.
Автори дослідження радять батькам, які використовують електронні книги, спілкуватися з дітьми так само, як вони це роблять, читаючи друковані книжки, і приділяти мінімум уваги власне технологічним моментам.
Доктор Мунцер каже, що невербальна комунікація, зокрема тепло, близькість і ентузіазм, допомагає створити "позитивні асоціації з читанням, які, ймовірно, залишаться із дітьми, коли вони подорослішають".
Науковці радять під час майбутніх досліджень звернути увагу на дизайн електронних книг, який міг би спонукати до спілкування батьків з дітьми під час читання.
"Читання - не просто сімейний ритуал у багатьох родинах, але й одне з найважливіших спільних занять батьків і дітей", - каже одна з авторів дослідження доктор Дженні Радескі.
"Наші результати показують, що батькам корисніше читати дітям друковані книжки, аніж електронні. Педіатрам варто заохочувати батьків читати друковані книги своїм дітям, особливо молодшого віку", - додає вона.
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