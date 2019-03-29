На фінішному етапі першого туру президентських виборів кандидати почали уточнювати і розширювати свої обіцянки, і навіть давати нові.

Наскільки вони реальні?

Давайте "обнулимо"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський спробував поговорити на серйозну тему і запропонував "нульові декларації" та "податкову амністію" для бізнесу

Лідер виборчих рейтингів Володимир Зеленський, який у своїх попередніх інтерв'ю уникав складних тем, в останні дні перед першим туром виборів вирішив поговорити про економічну частину своєї програми.

Зокрема він заявив, що планує розвивати економіку і залучати інвестиції через перезапуск судової системи, а також пропонує "нульову декларацію" та "податкову амністію" для бізнесу.

"Ми жили у такій країні, всі захищали свої гроші, як могли", - пояснив кандидат у президенти на телеканалі ICTV. Він пропонує провести податкову амністію для такого бізнесу в обмін на 5% податку, уточнивши, "для великого бізнесу цей відсоток можна збільшити".

"Давайте обнулимо, давайте отримаємо гроші в країну", - заявив Володимир Зеленський.

Втім, результати "податкових амністій" в інших країнах є досить суперечливими, та й сам список цих країн є специфічним.

Неодноразово "податкові амністії" проводила у своїй новітній історії Росія: з 1993 по 2018 рік їх було із півдесятка.

Приблизно стільки ж податкових амністій з 1987 року мала й Аргентина. Ці амністії були успішнішими, ніж у Росії, адже бюджет отримав майже 10 млрд доларів додаткових платежів.

А от у Бразилії від податкової амністії, проведеної у 2017 році, не отримали навіть мільярда доларів, хоча учасники могли не лише "обнулити" свої стосунки із податковою, але й, сплативши штраф, уникнути кримінальної відповідальності.

Довгу і не дуже успішну історію "податкових амністій" має Індія. Минулого року таку амністію провів і Пакистан.

Із європейських країн кілька "обнулень" в історії сплати податків мала Італія, бюджетні проблеми якої також залишаються одними з найгостріших у ЄС.

"13-та пенсія" і відсіч українським Мадурам

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порошенко пообіцяв пенсіонерам "тринадцяту пенсію"

Після того, як у березні найбідніші українські пенсіонери отримали перший "транш" доплати до пенсій у розмірі 2410 грн, чинний президент Петро Порошенко заговорив про "тринадцяту пенсію".

В інтерв'ю телеканалу "Україна" він заявив, що такі доплати можуть отримувати також ті, хто отримує мінімальну пенсію. Проте є одна умова: "Для цього на сьогоднішній день нам треба забезпечити зростання економіки, прорив, якщо хочете".

Водночас, згідно із прогнозом Національного банку, зростання української економіки у 2019 році сповільниться до 2,5%, тоді як за минулий рік ВВП України зріс на 3,3%.

Тож навіть якщо Петро Порошенко і виграє вибори, виплатити "тринадцяту пенсію" буде досить складно.

Ще одним новим меседжем Петра Порошенка стала заява про можливість залишити ціни на газ незмінними. Раніше він як президент говорив про безальтернативність рішення про підвищення тарифів на газ для населення, як частини реформ, погоджених із головними кредиторами України.

Наступне підвищення тарифів, згідно із Меморандумом про співпрацю з МВФ, має відбутися у травні цього року.

Тепер Петро Порошенко, як кандидат у президенти, говорить про можливість не підвищувати ціни на газ:

"Поточна ситуація на ринку дає можливість стверджувати, що буде можливість в травні ціни на газ не підвищувати".

При цьому, президент наголосив, що його пропозиція відрізняється від популістських пропозицій інших кандидатів:

"Є країна в світі, яка знизила ціни на газ в чотири і в шість разів. І на пальне також. Назва цієї країни - Венесуела. Зробив це президент Чавес, зараз продовжив його справу президент Мадуро... Сьогодні, фактично, це є класичний приклад результату популізму й пустих обіцянок, які роблять політики".

Тимошенко-Каплін - 2:4

Копирайт изображения AFP

Знизити ціни на газ удвічі і в чотири рази під час виборчої кампанії обіцяли відповідно Юлія Тимошенко та Сергій Каплін.

Юлія Тимошенко підтвердила цю обіцянку, і уточнила у відповідь на критику тих, хто каже, що визначення комунальних тарифів не входить до президентських повноважень, що у президента є достатньо важелів для того, аби впливати на тарифи на газ:

"Є рішення суду, яке каже, що тарифи встановлені незаконно і є завищеними. Плюс - у президента є повноваження накладати вето на незаконні постанови уряду. І Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики, яка остаточно встановлює тарифи, також формується президентом".

Втім, рішення суду, на яке посилається Юлія Тимошенко, стосується урядової постанови, вже скасованої самим Кабміном. А Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не формує президент.

Згідно із законом, ухваленим у 2016 році, члени НКРЕКП затверджуються президентом на підставі рішення Номінаційної комісії.

Номінаційна комісія складається з п'ятьох членів, двох повинен визначати президент, ще двох - Верховна Рада (по одному від комітетів ПЕК і ЖКГ) і одного - Кабмін (за поданням міністра енергетики).

Сергій Каплін не став підтверджувати своєї обіцянки зменшити тарифи на газ у чотири рази, а натомість "потролив" Юлію Тимошенко в іншому, спародіювавши її пост в Instagram про купівлю хот-дога.

Копирайт изображения https://www.instagram.com/p/BvHB8TljezR/

Копирайт изображения https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563398183

На круги своя: нові знижки і новий контракт від Газпрому

Свою частки у передвиборчу газову дискусію вніс і кандидат у президенти Юрій Бойко.

Разом із головою політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком він вирушив до Москви, і зустрівся там із російським прем'єром Дмитром Медведєвим, а також із головою російського "Газпрому" Олексієм Міллєром.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кандидат у президенти Юрій Бойко та голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук зустрічаються із російським прем'єром та головою "Газпрому" у Москві

Після тієї зустрічі виявилося, що з 1 січня 2020 року Москва готова укласти з Києвом новий газовий контракт, за яким, як заявив Віктор Медведчук, "ціна на російський газ для України може знизитися як мінімум на 25%".

У той же час в українському "Нафтогазі" нагадали учасникам переговорів, що за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Газпром" вже має продавати Україні газ зі знижкою у 48%.

Крім того, якщо Віктор Медведчук говорив про ціну у 240-260 доларів за тисячу кубів, то вже зараз на відкритих торгах у ЄС "Нафтогаз" купує газ в середньому по 226 доларів за тисячу кубів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Востаннє Київ домовлявся з Москвою про газову знижку у перші місяці президентства Віктора Януковича

Остання "знижка" в ціні на газ, яку Україна отримувала від Росії, була закріплена в угодах, підписаних президентом Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим, який на той час був російським президентом, у Харкові у квітні 2010 році.

За знижку 100 доларів на кожній тисячі кубів газу Київ погодився на пролонгацію базування російського флоту в Криму. За 4 роки, у березні 2014 Росія анексувала Крим.

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