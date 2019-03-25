Нові рейтинги: Тимошенко і Порошенко ділять друге місце

Володимир Зеленський зберігає лідерство в новому президентському рейтингу, за друге місце борються Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Такі дані соціологічного опитування, яке провели спільно Київський міжнародний інститут соціології Центр Разумкова і група "Рейтинг".

Соціологи 5-14 березня опитали 15 000 респондентів по всій Україні, крім Криму та непідконтрольної частини Донбасу. Похибка не перевищує 0,8%.

За даними дослідження, Зеленський має підтримку 27,7% респондентів, які планують взяти участь у голосування і визначились зі своїм вибором.

За друге місце рейтингу поки що борються Тимошенко (16,6%) та Порошенко (16,4%).

Анатолія Гриценка готові підтримати 9,7% опитаних, Юрія Бойка - 8,4%, Олега Ляшка - 5,3%, Олександра Вілкула - 4%.

При цьому 22,3% серед тих, хто піде на вибори, ще не визначились щодо кандидата.

У другому турі Зеленський має більшу підтримку респондентів, ніж Порошенко (39% проти 18%), Тимошенко (34% проти 21%), а у парі Порошенко-Тимошенко, вищі шанси у другої. Тимошенко має підтримку 26% опитаних проти 19% у Порошенка.

При цьому у всіх випадках близько 20% опитаних, які підуть на другий тур, не визначились із фаворитом.

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У понеділок вранці КМІС опублікував інше дослідження, яке провів 14-22 березня 2019 року.

Соціологи опитали 2 004 респонденти по всій Україні, крім Криму та непідконтрольної частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження - 3,3% для показників близьких до 50%, до 1,4% - для показників близьких до 5%.

У КМІС BBC News Україна розповіли, що замовник даного опитування забажав залишитись невідомим.

При цьому 24 березня результати опитування з'явились у програмі "ТСН Тиждень" телеканалу "1+1".

За даними цього опитування, Зеленського підтримують 32,1% тих, хто прийде на вибори й визначився з голосуванням, Порошенка - 17,1%, а Тимошенко - 12,5%.

Далі у рейтингу: Юрій Бойко - 10,4%, Анатолій Гриценко - 6,9%, Олександр Вілкул - 5,7% і Олег Ляшко - 5,2%.

При цьому 24,7% респондентів опитування не визначились, за кого вони голосуватимуть, 6% вирішили не брати участі у голосуванні, 2,5% - планують зіпсувати бюлетень.

У другому турі, якщо він буде, голоси можуть розподілитися так: Зеленський має перевагу над Порошенком (43% проти 17,6%), Тимошенко (39,1% проти 20%) та Гриценком (37,7% проти 23,7%).

За даними дослідження, Тимошенко тримає першість у парі з Порошенком (26,7% проти 18,4%), а Гриценко - над Порошенком (32% проти 17,6%) й Тимошенко (28,5% проти 22%).

Якщо порівняти ці дані із результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", то посилилась позиція лідера рейтингів.

За даними дослідження від 9-15 березня, в рамках якого опитали 2 500 респондентів, Зеленського підтримують 24,9%, Тимошенко - 18,8%, а Порошенко - 17,4%.

Далі у рейтингу були: Юрій Бойко - 10,2%, Анатолій Гриценко - 9,4% , Олег Ляшко - 5,8%.

При цьому похибка складала не більше 2%.

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