Літак British Airways помилково приземлився в Единбурзі замість Дюссельдорфа
Літак British Airways, який мав прямувати до Дюссельдорфа в Німеччині, помилково приземлився в Единбурзі - через неправильну подачу документів щодо рейсу.
Пасажири зрозуміли помилку, коли літак приземлився, і було зроблено оголошення "вітаємо в Единбурзі".
Рейс незабаром перенаправили в Дюссельдорф, літак вже приземлився в цьому німецькому місті.
Німецька компанія WDL Aviation провела цей рейс для British Airways в рамках лізингової угоди.
У British Airways повідомили, що працюють з WDL, аби дізнатися, чому в пілотів опинився помилковий план польоту.
"Ми вибачилися перед клієнтами за цю перерву в їхній подорожі і будемо спілкуватися з ними всіма індивідуально", - наголошується в заяві британської компанії.
Ще не відомо, скільки пасажирів постраждало від цієї помилки.
Пассажири скаржилися на помилку в Twitter, один з них - на прізвище Сон Тран - написав, що схоже, сталася "ненавмисна помилка", бо екіпаж був абсолютно переконаний, що політ здійснюється до Единбургу.
В British Airways повідомили, що поки "не мають жодної інформації" про те, чому літак полетів в Единбург замість Дюссельдорфа.
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