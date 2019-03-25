Літак British Airways помилково приземлився в Единбурзі замість Дюссельдорфа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Единбург чи Дюссельдорф?

Літак British Airways, який мав прямувати до Дюссельдорфа в Німеччині, помилково приземлився в Единбурзі - через неправильну подачу документів щодо рейсу.

Пасажири зрозуміли помилку, коли літак приземлився, і було зроблено оголошення "вітаємо в Единбурзі".

Рейс незабаром перенаправили в Дюссельдорф, літак вже приземлився в цьому німецькому місті.

Німецька компанія WDL Aviation провела цей рейс для British Airways в рамках лізингової угоди.

У British Airways повідомили, що працюють з WDL, аби дізнатися, чому в пілотів опинився помилковий план польоту.

"Ми вибачилися перед клієнтами за цю перерву в їхній подорожі і будемо спілкуватися з ними всіма індивідуально", - наголошується в заяві британської компанії.

Ще не відомо, скільки пасажирів постраждало від цієї помилки.

Пассажири скаржилися на помилку в Twitter, один з них - на прізвище Сон Тран - написав, що схоже, сталася "ненавмисна помилка", бо екіпаж був абсолютно переконаний, що політ здійснюється до Единбургу.

Пропустити Twitter допис , автор: @sontrantuan This feels like an honest mistake rather than a diversion. The crew was convinced of the Edinburgh flight path from the get-go... — Son Tran (@sontrantuan) 25 березня 2019 р.

В British Airways повідомили, що поки "не мають жодної інформації" про те, чому літак полетів в Единбург замість Дюссельдорфа.

Пропустити Twitter допис , автор: @British_Airways The flight has been diverted to Edinburgh, we don't have any information as to why at the moment. There is an estimated departure time of 10:30 from Edinburgh to make way to Dusseldorf. Sarah — British Airways (@British_Airways) 25 березня 2019 р.

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