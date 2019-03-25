Копирайт изображения Getty Images Image caption Засновники династії Райманнів були переконаними нацистами

Німецька бізнес-династія Райманнів, що має великі пакети акцій всесвітньо відомих брендів, визнала жорстокість щодо працівниць зі Східної Європи, яких насильно доставляли в Німеччину за часів Третього Рейху.

Партнер династії з JAB Holding Петер Харф заявив, що Райманни шоковані інформацією про насильство з боку деяких представників родини щодо примусових працівників. Інформацію про ці випадки віднайшла в архівах газета Bild am Sonntag.

"(Альберт) Райманн-старший та Райманн-молодший були винні… вони насправді мали бути у в'язниці", - сказав пан Харф.

За його словами, родина Райманнів надасть 10 млн євро "відповідній організації".

Згідно з інформацією Bild am Sonntag, слов'янських жінок зі Східної Європи, які вважалися режимом Гітлера расово неповноцінними, били та піддавали сексуальному насильству в будинках Райманнів в Людвігсгафені. Серед них була покоївка з Радянського союзу.

Багатство родини Райманнів сьогодні оцінюється в 33 млрд євро, ця родина є другою найбагатшою в Німеччині.

JAB Holding, їхня інвестиційна фірма, має великі частки в різних брендах, серед яких напої Keurig Dr Pepper, косметичні продукти Coty Inc, кава Jacobs Douwe Egberts та сендвіч-мережа Pret A Manger.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Партнер та речник родини Петер Харф заявив, що родина Райманнів шокована інформацією, яку знайшли в архівах історики

Альберт Райманн-старший, який був не тільки бізнесменом, але й науковцем-хіміком, помер у 1954 році.

Альберт Райманн-молодший успадкував його статки, теж займався хімічними дослідженнями. Його багство суттєво зросло за рахунок розробки та придбання таких брендів як Calgon, Kukident і Calgonit. Він є винахідником пом'якушувача води Calgon. Альберт Райманн-молодший помер у 1984 році.

Журнал Focus ще восени 2018 року назвав Райманнів "найзагадковішими мільярдерами Німеччини", оскільки представники родини не люблять з'являтися на публіці, немає навіть фотографій жодного з чотирьох нинішніх основних представників бізнес-династії.

Тепер виявилося, що обидва засновники династії були переконаними нацистами, їхня компанія використовувала робітників-рабів зі Східної Європи. Але знадобилося понад 70 років, щоб ця інформація нарешті стала публічною.

Мільйони етнічних слов'ян були змушені працювати в суворих умовах на фашистських фабриках або на фермах, як правило, за невелику плату або без її оплати. Євреї також використовувалися як рабська праця, але їх намагалися якнайшвидше знищити загони СС.

Пан Харф, процитований Bild am Sonntag, сказав, що четверо представників родини Райманн доручили історику, професору Полю Еркуру, дослідити історію родини за часів Третього Рейху.

Коли він дав представникам родини проміжний звіт, в тих "мову відняло", повідомив пан Харф. "Нам було соромно, ми побіліли. Не можна затушувати нічого з цього. Ці злочини мерзенні".

Інший історик, який бачив документи щодо родини Райманнів, професор Крістофер Коппер, зробив висновок, що "батько та син Райманни, схоже, не були політичними опортуністами, а саме переконаними націонал-соціалістами".

З 1990-х років деяким відомим німецьким фірмам, які нібито отримували прибуток від нацистських зловживань, були пред'явлені позови від потерпілих або їхніх родичів.

Серед них - Volkswagen, заснований у 1937 році. Під час війни фірма в Вольфсбурзі випускала машини для німецької армії, використовуючи понад 15 тис. примусових робітників з сусідніх концтаборів.

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