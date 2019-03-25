Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Чому саме зараз?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (праворуч) подякував Трампу у Білому Домі

Президент США Дональд Трамп підписав документ, який визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Трампу за цей крок у Білому домі.

"Це мало статися десятиліття назад", - наголосив Трамп під час підписання документу.

Рада безпеки ООН не визнає владу Ізраїлю над цим районом, звідки 1967 року були вибиті сирійські війська.

Указ став продовженням риторики Трампа. 21 березня він заявив, що США мають повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Трамп, підписуючи указ, сказав, що Ізраїль заволодів цією територією під час війни за захист країни.

"Огидний напад, який стався сьогодні вранці (ракетний обстріл Ізраїлю з сектора Газа. - Ред.), показує нам, з якими викликами в галузі безпеки щодня стикається Ізраїль, і сьогодні я роблю історичний крок, щоб допомогти Ізраїлю захиститися", - сказав Трамп перед підписанням указу.

Що таке Голанські висоти?

Цей регіон розташований у 60 км на піівденний захід від сирійської столиці Дамаска і займає площу у 1200 квадратних кілометрів.

Ізраїльтяни захопили цю територію в Сирії під час Шестиденної війни 1967 року, а в 1981 році цей регіон був узятий під ізраїльську юрисдикцію, що фактично означало анексію.

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Радбез ООН у грудні 1981 року проголосував за резолюцію №497, яка повинна була скасувати рішення Ізраїлю про юрисдикцію над Голанах.

Анексія Голанських висот досі не отримала міжнародного визнання. Раніше представник дипслужби ЄС Майя Косьянчич заявила, що Євросоюз як і раніше не визнає Голанські висоти частиною Ізраїлю.

У районі Голанських висот розташовані близько 30 єврейських поселень, де живуть близько 20 тисяч осіб. Ці поселення вважаються незаконними згідно з міжнародним правом, хоча Ізраїль це заперечує. Пліч-о-пліч з ізраїльтянами живуть сирійці, в основному друзи.

Рішення США визнати Голанські висоти ізраїльською територією засудили Сирія та Росія,

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна не може прийняти рішення Вашингтона і буде протидіяти йому в ООН.

Три роки тому, коли в Білому домі був Барак Обама, США підтримали резолюцію Радбезу ООН, яка виражала занепокоєння у зв'язку із заявою Нетаньяху, що Голани назавжди залишаться частиною Ізраїлю.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Сирія обіцяє, що не підпише мирну угоду з Ізраїлем, поки ізраїльські війська не залишать Голанські висоти

В кінці лютого цього року конгресмен-республіканець Майк Галлахер та його однопартійці, сенатори Тед Круз та Том Коттон, внесли до Конгресу законопроект, згідно з яким політикою США має стати визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

13 березня Галлахер, Круз і Коттон виступили із закликом визнати Голанські висоти територією Ізраїлю, пояснюючи це тим, що Іран та "Хезболла" розміщують поблизу цієї території своїх бойовиків. Вашингтон повинен відповісти на агресію, яка серйозно загрожує Ізраїлю, заявили вони.

Колишній директор ЦРУ та екс-міністр оборони США Леон Панетта, коментуючи рішення Трампа в ефірі CNN, нагадав, що в Ізраїлі через два тижні мають відбутися вибори, Нетаньяху бореться за збереження посади. На його думку, час який Трамп обрав для своєї заяви, пов'язаний з цією обставиною.

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