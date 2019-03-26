Копирайт изображения Apple Image caption Фізична версія картки Apple зроблена з титанового сплаву. На ній не вказано номера картки або місця підпису

Apple оголосила про запуск власної кредитної картки Apple Card та телешоу. Про це оголосили на прес-конференції компанії в Каліфорнії щодо низки нових послуг, повідомляє кореспондент BBC News з технологій Зоі Кляйнман.

Існуватимуть версія кредитної картки для iPhone і звичайна версія, які випустять в США вже влітку, повідомляє фірма.

Версія картки для iPhone включатиме 2% повернення грошей за кожну покупку, не матиме плати за прострочення, щорічних зборів або міжнародних зборів за використання, повідомила віце-президент Apple Pay Дженніфер Бейлі.

Картку створили за допомогою Goldman Sachs та MasterCard.

Такий крок - зміна напрямку для 42-річного технологічного гіганта.

Apple TV

Було багато очікувань щодо виходу Apple на ринок стрімінгового телебачення, на якому вже активно працюють Amazon та Netflix.

Копирайт изображения Apple Image caption Актори Стів Карелл, Різ Візерспун та Дженніфер Еністон відвідали захід

Інформацію про додаток Apple TV+ оприлюднив режисер Стівен Спілберг.

Цей вільний від реклами додаток буде запущений восени і включатиме безліч контенту з інших сервісів та компаній, таких як Hulu і HBO, а також вміст, замовлений безпосередньо Apple.

Пан Спілберг повідомив, що особисто створить деякий матеріал для нової платформи.

На заході були чимало зірок, які оголосили про прояву власних шоу на Apple TV+. Серед них - Різ Візерспун, Дженніфер Еністон, Стів Карелл, Джейсон Момоа, Опра Вінфрі.

Програма буде вперше доступна на конкуруючих пристроях, зокрема, на смартфонах Samsung, LG, Sony і Vizio, а також на Firestick та Roku від Amazon.

Копирайт изображения Apple Image caption Опра Вінфрі розповіла про перспективи свого шоу Book club на Apple TV+

"Медіа-кіоск"

Фірма також представила медіа-платформу Apple News+, завдяки якій користувачі матимуть доступ до понад 300 журналів, зокрема, Marie Claire, Vogue, New Yorker, Esquire, National Geographic та Rolling Stone.

LA Times та Wall Street Journal також будуть частиною платформи, запевнила компанія.

Представник компанії запевнив, що Apple не буде відстежувати, що користувачі читають або дозволяти рекламодавцям це робити.

Доступ до Apple News+ буде коштувати $9,99 на місяць. Для користувачів з США та Канади медіа-платформа стане доступною відразу, а для Європи - пізніше цього року.

Проте на відміну від TV+, медіа-платформа буде доступною лише на пристроях Apple.

Пропустити Twitter допис , автор: @robpegoraro An Apple TV app on Roku and Amazon Fire TV players is really kind of nuts. So why then keep Apple News+ a Mac and iOS-only proposition? Does Apple want to meet paying subscribers on the devices of their choice or not? — Rob Pegoraro (@robpegoraro) 25 березня 2019 р.

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