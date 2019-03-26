Копирайт изображения Getty Images Image caption Уздовж кордонів США та Мексики вже зводять огорожі

Пентагон дозволив перерахувати $1 млрд для будівництва нових інженерних споруджень уздовж американсько-мексиканського кордону.

Це рішення прийняте в обхід Конгресу. Тепер на кордоні мають побудувати стіну, яку обіцяв під час своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп.

Кошти направлять на будівництво близько 91 км загорожі.

Демократи протягом тривалого часу рішуче протестували проти цього кроку.

Президент Трамп називає ситуацію на південному кордоні "кризою" і наполягає на необхідності фізичного бар'єра, щоб зупинити перехід злочинців до США. Його критики кажуть, що ця політика призвела до надзвичайної ситуації на кордоні.

У заяві Пентагону мова йде про те, що законодавство уповноважує Міністерство оборони "будувати дороги і огорожі та встановлювати освітлення для блокування коридорів контрабанди наркотиків через міжнародні кордони США".

Сенатори-демократи вже обурилися, що Пентагон не звертався за дозволом до відповідних комітетів, перш ніж приймати таке рішення.

Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію 15 лютого після того, як Конгрес відмовив йому у виділенні 5,7 млрд доларів для будівництва стіни. Тож через Пентагон він прагне обійти Конгрес і побудувати стіну завдяки військовому фінансуванню.

Демократи вважають це неконституційним. Контрольована ними Палата представників прийняла резолюцію про скасування надзвичайної ситуації минулого місяця, пізніше ще 12 республіканців стали на бік демократів. Однак президент наклав вето на цю резолюцію.

Тепер Конгресу потрібно дві третини голосів в обох палатах, аби подолати це вето, що навряд може статися.

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