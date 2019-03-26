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Голландський детектив, якого називають "Індіаною Джонс у світі мистецтва", знайшов картину Пабло Пікассо, викрадену 20 років тому.

Артур Бренд каже, що портрет ходив по руках в голландському кримінальному світі протягом багатьох років після того, як його викрали з яхти саудівського шейха в 1999 році.

Картина Buste de Femme (або "Дора Маар") була написана у 1938 році, зараз її вартість оцінюють в 28 млн доларів.

Дора Маар була коханою та музою Пабло Пікассо протягом семи років. Картина висіла в будинку майстра до самої смерті в 1973 році.

Детектив Бренд потрапив до заголовків новин після того, як простежив візантійську мозаїку Святого Марка, викрадену з церкви на Кіпрі у 1970-х роках.

У 2015 році він завоював міжнародне визнання після того, як знайшов "коней Гітлера" - дві бронзові статуї, зроблені нацистським скульптором Джозефом Тораком.

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За даними AFP, картина Пікассо передавалася з рук в руки багато років, у кримінальних колах її часто використовували як заставу.

"Всі думали, що її знищили - це те, що відбувається з 90% всіх викрадених творів мистецтва, адже їх не можна продати", - сказав він голландській газеті De Volkskrant.

Як він її знайшов?

Артур Бренд почав шукати втрачений портрет у 2015 році після того, як почув про картину Пікассо, яку викрали з корабля. Згодом він з'ясував, що мова йде про портрет Дори Маар.

Ця жінка народилася у 1907 році, мала стусунки із Пікассо з 1936 по 1943 рік. Вона померла у віці 89 років.

З'ясувалося, що картину викрали з розкішної яхти судівського мільярдера, шейха Абдула Мохсена Абдулмаліка Аль-Шейха.

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Зрозумівши, яку картину він шукає, детектив дав оголошення, в якому закликав надати інформацію про те, де може бути портрет. І в березні йому надійшла відповідь.

"Двоє представників голландського бізнесмена звернулися до мене, сказавши, що їхній клієнт має цю картину", - повідомив він.

При цьому, за словами детектива, власник цього витвору мистецтва не знав про незаконне минуле полотна.

Поліція Франції та Нідерландів заявила, що не переслідуватиме останнього власника картини.

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