Перший вихід повністю жіночої команди в космос зірвався. Не знайшлося скафандра

Копирайт изображения NASA Image caption Крістіна Кох (ліворуч) і Енн Макклейн (праворуч)

На цю п'ятницю NASA планувала перший в історії вихід у космос команди астронавтів, всі члени якої були б жінками.

Енн Макклейн і Крістіна Кох мали одночасно залишити Міжнародну космічну станцію, але з'ясувалося, що скафандр потрібного їм розміру - середнього - на борту МКС є лише один.

До п'ятниці підготувати одразу два таких буде важко, тому жінкам доведеться користуватися одним скафандром по черзі.

У NASA пояснюють: донедавна Енн Макклейн використовувала скафандри двох розмірів - середнього і великого. І лише нещодавно усвідомила, що зручніше себе почуває саме в середньому.

"На орбіті відчуття того, наскільки зручно вам в тому чи іншому розмірі, може змінюватися. Це пов'язано із впливом, який чинить на вас перебування на орбіті і життя в умовах невагомості", - каже Бренді Дін, спікер Космічного центру ім. Джонсона в Х'юстоні.

У NASA вирішили, що простіше і безпечніше буде просто замінити одного з учасників команди.

Тепер замість Енн Макклейн у космос разом з її напарницею вийде чоловік - астронавт Нік Хаг.

До цього часу територію МКС одночасно залишали лише команди астронавтів-чоловіків або змішані команди.

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