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Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про відкриття цілої низки нових маршрутів з України.

Польоти за деякими з них розпочнуться вже в червні.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, лоукостер запустить рейси з Харкова та Одеси.

Вже зараз у системі замовлення квитків компанії з'явився аеропорт Харкова, звідки будуть здійснювати польоти до Кракова та Вільнюса.

З червня Ryanair почне літати до Кракова у понеділок і п'ятницю, а з кінця жовтня — до Вільнюса у середу і неділю.

За даними профільних видань, також з червня Ryanair літатиме з Одеси до Кракова два рази на тиждень — у середу та неділю, а з жовтня почне працювати рейс до Вроцлава у вівторок і суботу.

Також у кінці жовтня лоукостер запустить рейс до Катовіце, який виконуватиме тричі на тиждень — у вівторок, четвер та суботу.

Наразі авіакомпанія виконує рейси тільки з аеропортів Києва та Львова.

Конкуренція на ринку

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У вівторок про новий рейс оголосила інша бюджетна авіакомпанія - Wizz Air. Літаки компанії тепер літатимуть із Києва до Лейпцига.

Цей маршрут запустять 5 липня, рейси виконуватимуть двічі на тиждень — у понеділок і п'ятницю.

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