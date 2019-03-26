Підлеглий подав на начальника в суд, бо той псував при ньому повітря

Копирайт изображения iStock Image caption Верховний суд Вікторії має розібратися в цій "смердючій" ситуації

В Австралії чоловік подав позов проти свого колишнього начальника, який неодноразово "псував повітря" в його присутності.

Девід Гінгст сказав, що його колишній колега Грег Шорт по шість разів на день "піднімав свої сідниці і гучно пускав гази" в його присутності.

Минулого року він вимагав від своєї колишньої компанії 1,8 млн. австралійських доларів (1,3 млн. доларів США) на відшкодування моральних збитків, але Верховний суд штату Вікторія не виявив факту булінгу.

56-річний Гінгст сказав, що метеоризм начальника викликав у нього "сильний стрес".

"Він пускав гази і виходив"

Девід Гінгст, який відповідав за роботу з договорами у Мельбурні, подав позов на компанію Construction Engineering у 2017 році. Однак у квітні 2018 року справу закрили.

Він оскаржив це рішення в апеляційному суді.

"Я сидів обличчям до стіни у маленькій кімнаті без вікон", - розповів пан Гінгст під час слухання у понеділок. - Він заходив, гучно пускав гази і виходив. Він міг робити це п'ять або шість разів на день".

Під час першого слухання минулого року Грег Шорт сказав, що не пригадує, щоб псував повітря у присутності колеги, але "можливо, зробив це один або два рази". Однак заперечував, що мав на меті "засмутити або переслідувати" його.

Судді дізналися, що Девід Гінгст називав Грега Шорта "пан Смердючка" і обприскував його дезодорантом.

Як повідомляє автралійське видання news.com.au, "постраждалий" вважає, що його керівник робив це навмисно, щоб позбутися його.

Він також скаржиться, що на його колишній роботі йому завдали значної психологічної травми. За словами Девід Гінгста, його колишній керівник ображав його під час роботи і знущався по телефону, називаючи "ідіотом".

Крім того, пан Гінгст сказав, що не отримав справедливого судового розгляду і відчував, що суддя першої інстанції поставився до нього упереджено.

Однак суддя Філіп Пріст заявив у понеділок, що його колега, здається, надав "постраждалому" "вражаючу свободу дій".

"У мене склалося дуже чітке враження, що ви мали всі можливості вільно висловити свої аргумети", - сказав він.

Остаточне рішення суду ухвалять в п'ятницю.

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