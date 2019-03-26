Мей проти парламенту: боротьба за брекзит наближається до кульмінації

Копирайт изображения AFP Image caption Противники і прихильники брекзиту мітингують поруч вже багато місяців. І ті, й інші мають приводи для невдоволення

25 березня розпочався тиждень, що може стати доленосним для Британії. На цьому тижні парламент країни має прийняти хоч якесь рішення щодо того, як і коли країна вийде з Євросоюзу (і чи це взагалі станеться). Принаймні, такі очікування.

Пізно ввечері в понеділок Палата громад проголосувала за те, щоб відібрати в уряду контроль над порядком денним своїх засідань і з 27 березня спробувати шляхом голосування знайти альтернативний варіант поведінки стосовно Євросоюзу.

Це на вигляд процедурне рішення суперечить більш ніж сторічній традиції, згідно з якою документи, внесені урядом, розглядаються Палатою громад в обов'язковому порядку і в той час, в який хоче уряд.

Воно свідчить про те, що більшість у парламенті втратило віру в бажання і здібності прем'єр-міністра Терези Мей запропонувати прийнятний для більшості вихід з глухого кута.

Британія мала вийти з ЄС вже 29 березня, але виявилися неготовою до цього. Минулого тижня лідери Європейського Союзу, втомлені нездатністю британських політиків прийняти це рішення, дали їм дуже коротке відтермінування - до 12 квітня.

Точніше, Євросоюз вирішив, що якщо британський парламент все ж таки схвалить проект угоди про вихід з ЄС, який він вже двічі відхилив, то вихід відбудеться 22 травня. Якщо ж не схвалить - ЄС очікує до 12 квітня альтернативних пропозицій, інакше - "жорсткий вихід" з розривом зв'язків.

Що сталося останніми днями і чому це важливо?

У суботу, 23 березня, на марш проти брекзиту в Лондоні вийшли сотні тисяч учасників. Організатори стверджують, що демонстрантів було понад мільйон.

Протягом п'яти днів під онлайн-петицією за скасування брекзиту залишили понад п'ять мільйонів підписів.

Ані марш, ані навіть петиція не можуть мати прямих наслідків, але їхня масовість додає аргументів політикам-противникам брекзиту.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Очільники Євросоюзу жартували з журналістами про відтермінування "Брекзиту".

Вихідними члени уряду Мей вимагали, щоб вона найближчим часом пішла у відставку. Про це журналістам кількох газет розповіли джерела, близькі до уряду.

Потенційно тимчасово виконувачами обов'язків прем'єра називали де-факто заступника Мей Девіда Лідінгтона, а також міністра довкілля Майкла Гоува та міністра закордонних справ Джеремі Ганта.

"Змовники", за словами цих джерел, сподіваються, що відставка Мей допоможе переконати частину невдоволених нею депутатів, і Палата громад все ж таки схвалить угоду з ЄС про умови виходу. Таким чином вдасться врятувати брекзит і уникнути "жорсткого" виходу.

У понеділок, 25 березня, Тереза Мей сказала в парламенті, що більшості голосів за угоду досі бракує.

Які варіанти виходу з ЄС у Британії зараз?

"Різкий"вихід, без будь-якої угоди про майбутні відносини, - тепер не 29 березня, а 12 квітня. За нього виступають "жорсткі брекзитери", включаючи кілька десятків депутатів-консерваторів. Ухвалення парламентом угоди про вихід, організований вихід 22 травня, початок тривалого перехідного періоду. За це виступає Тереза Мей і пара сотень депутатів Палати громад від її Консервативної партії. Загалом голосуючих депутатів у Палаті громад - 639. Вихід на інших умовах - зі значно тіснішою інтеграцією в економічний простір ЄС, доступ до єдиного ринку Євросоюзу, одночасно відсутність обмежень на міграцію з ЄС. За це виступає керівництво лейбористів і частина торі. Якщо парламент найближчим часом не ухвалить рішення про такий курс, Британії доведеться просити про дуже тривале відтермінування брекзиту. Позачергові вибори. За них виступає керівництво опозиційної Лейбористської партії. Торі - проти. В такому випадку Британія також буде змушена просити відкласти вихід надовго: новий уряд повинен буде заново вирішити, що робити з брекзитом. Другий референдум. За нього до недавнього часу виступали до сотні депутатів Палати громад з обох провідних партій і всі малі опозиційні партії - у них кілька десятків мандатів. Просто відкликання заяви про вихід. Це має зробити уряд, але Тереза Мей не допускає такої можливості: вона повторює, що повинна виконати рішення, ухвалене на референдумі 2016 року.

Яка вірогідність усіх цих варіантів, наразі зрозуміти вкрай складно.

Що може статися найближчим часом?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Тереза Мей у понеділок визнала, що досі не має підтримки більшості в парламенті

Найближчими днями Палата громад збирається шляхом кількох "орієнтовних голосувань" спробувати визначити, який з варіантів поведінки стосовно ЄС та брекзиту набирає більшість голосів.

Якщо такий варіант знайдеться, Палата громад спробує змусити уряд йти цим шляхом.

Головна проблема в тому, що обидві провідні партії розколоті щодо брекзиту щонайменше на три фракції кожна, і твердої більшості досі не набирав жоден з варіантів.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.