Мей проти парламенту: боротьба за брекзит наближається до кульмінації
25 березня розпочався тиждень, що може стати доленосним для Британії. На цьому тижні парламент країни має прийняти хоч якесь рішення щодо того, як і коли країна вийде з Євросоюзу (і чи це взагалі станеться). Принаймні, такі очікування.
Пізно ввечері в понеділок Палата громад проголосувала за те, щоб відібрати в уряду контроль над порядком денним своїх засідань і з 27 березня спробувати шляхом голосування знайти альтернативний варіант поведінки стосовно Євросоюзу.
Це на вигляд процедурне рішення суперечить більш ніж сторічній традиції, згідно з якою документи, внесені урядом, розглядаються Палатою громад в обов'язковому порядку і в той час, в який хоче уряд.
Воно свідчить про те, що більшість у парламенті втратило віру в бажання і здібності прем'єр-міністра Терези Мей запропонувати прийнятний для більшості вихід з глухого кута.
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Британія мала вийти з ЄС вже 29 березня, але виявилися неготовою до цього. Минулого тижня лідери Європейського Союзу, втомлені нездатністю британських політиків прийняти це рішення, дали їм дуже коротке відтермінування - до 12 квітня.
Точніше, Євросоюз вирішив, що якщо британський парламент все ж таки схвалить проект угоди про вихід з ЄС, який він вже двічі відхилив, то вихід відбудеться 22 травня. Якщо ж не схвалить - ЄС очікує до 12 квітня альтернативних пропозицій, інакше - "жорсткий вихід" з розривом зв'язків.
Що сталося останніми днями і чому це важливо?
У суботу, 23 березня, на марш проти брекзиту в Лондоні вийшли сотні тисяч учасників. Організатори стверджують, що демонстрантів було понад мільйон.
Протягом п'яти днів під онлайн-петицією за скасування брекзиту залишили понад п'ять мільйонів підписів.
Ані марш, ані навіть петиція не можуть мати прямих наслідків, але їхня масовість додає аргументів політикам-противникам брекзиту.
Вихідними члени уряду Мей вимагали, щоб вона найближчим часом пішла у відставку. Про це журналістам кількох газет розповіли джерела, близькі до уряду.
Потенційно тимчасово виконувачами обов'язків прем'єра називали де-факто заступника Мей Девіда Лідінгтона, а також міністра довкілля Майкла Гоува та міністра закордонних справ Джеремі Ганта.
"Змовники", за словами цих джерел, сподіваються, що відставка Мей допоможе переконати частину невдоволених нею депутатів, і Палата громад все ж таки схвалить угоду з ЄС про умови виходу. Таким чином вдасться врятувати брекзит і уникнути "жорсткого" виходу.
У понеділок, 25 березня, Тереза Мей сказала в парламенті, що більшості голосів за угоду досі бракує.
Які варіанти виходу з ЄС у Британії зараз?
- "Різкий"вихід, без будь-якої угоди про майбутні відносини, - тепер не 29 березня, а 12 квітня. За нього виступають "жорсткі брекзитери", включаючи кілька десятків депутатів-консерваторів.
- Ухвалення парламентом угоди про вихід, організований вихід 22 травня, початок тривалого перехідного періоду. За це виступає Тереза Мей і пара сотень депутатів Палати громад від її Консервативної партії. Загалом голосуючих депутатів у Палаті громад - 639.
- Вихід на інших умовах - зі значно тіснішою інтеграцією в економічний простір ЄС, доступ до єдиного ринку Євросоюзу, одночасно відсутність обмежень на міграцію з ЄС. За це виступає керівництво лейбористів і частина торі. Якщо парламент найближчим часом не ухвалить рішення про такий курс, Британії доведеться просити про дуже тривале відтермінування брекзиту.
- Позачергові вибори. За них виступає керівництво опозиційної Лейбористської партії. Торі - проти. В такому випадку Британія також буде змушена просити відкласти вихід надовго: новий уряд повинен буде заново вирішити, що робити з брекзитом.
- Другий референдум. За нього до недавнього часу виступали до сотні депутатів Палати громад з обох провідних партій і всі малі опозиційні партії - у них кілька десятків мандатів.
- Просто відкликання заяви про вихід. Це має зробити уряд, але Тереза Мей не допускає такої можливості: вона повторює, що повинна виконати рішення, ухвалене на референдумі 2016 року.
Яка вірогідність усіх цих варіантів, наразі зрозуміти вкрай складно.
Що може статися найближчим часом?
Найближчими днями Палата громад збирається шляхом кількох "орієнтовних голосувань" спробувати визначити, який з варіантів поведінки стосовно ЄС та брекзиту набирає більшість голосів.
Якщо такий варіант знайдеться, Палата громад спробує змусити уряд йти цим шляхом.
Головна проблема в тому, що обидві провідні партії розколоті щодо брекзиту щонайменше на три фракції кожна, і твердої більшості досі не набирав жоден з варіантів.
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