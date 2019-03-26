Копирайт изображения AFP Image caption Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка очолює країну з 1999 року

Начальник генштабу алжирської армії заявив, що президент Абделазіз Бутефліка має залишити посаду. В країні вже місяць тривають протести проти його правління.

"Потрібно негайно знайти вихід з кризи, в рамках конституції", - заявив генерал-полковник Ахмед Гаед Салах у телевізійній промові.

Голова генштабу і заступник міністра оборони закликав застосувати статтю 102 конституції країни, згідно з якою Конституційна рада Алжиру може оголосити посаду президента вакантною, якщо голова держави недієздатний.

В Алжирі вже близько місяця тривають протести проти правління президента Абделазіза Бутефліки, який керує країною з 1999 року.

Копирайт изображения Reuters Image caption Після того, як Бутефліка оголосив, що знову піде в президенти, на вулиці вийшли десятки тисяч алжирців

Протести почалися, коли 82-річний президент оголосив, що збирається балотуватися на наступний строк.

Протестувальники вважають, що Бутефліка піде на хитрощі, аби залишитися при владі.

Президент вже погодився не йти на п'ятий термін на виборах, проведення яких відклали на невизначений строк.

Але акції протесту продовжилися. Тепер люди вимагають негайної відставки президента.

Двадцять років при владі

У 2008 році на другому терміні Бутефліки до конституції внесли поправки, які дозволили президенту залишитися при владі понад два строки.

Якби він знову балотувався цього разу, це міг би бути його п'ятий термін.

Попередні вибори він вигравав з великим відривом від інших кандидатів. Усі чотири рази опоненти заявляли про масові фальсифікації.

Після інсульту, який Бутефліка переніс у 2013 році, президент нечасто з'являється на публіці. Попередню присягу він приймав, сидячи в інвалідному візку.

На заходах його зазвичай представляють помічники, які публічно зачитують послання від імені президента.

Прихильники Бутефліки стверджують, що 82-річний президент досі цілком у змозі керувати країною.

Водночас чимало алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дає йому можливості виконувати обов'язки президента, а рішення за нього приймає його брат Саїд.

Бутефліка відомий своєю боротьбою за незалежність Алжиру від Франції у 1950-х роках.

На початку 2000-х він поклав кінець громадянській війні, що почалася у 1991 році і забрала життя понад 150 тис. людей.

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