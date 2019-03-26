ЄС дозволив країнам не переводити годинники: що це означає

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Європарламент підтримав скасування обов'язкового переведення годинників на літній та зимовий час.

Це означає, що кожна країна, що є членом Євросоюзу, зможе сама обирати: зберегти чинну систему переведення годинників чи взагалі відмовитися від неї.

Наразі це питання регулюється директивою ЄС, яка зобов'язує всі 28 країн-членів переходити на літній час в останню неділю березня, і на зимовий - в останню неділю жовтня.

Ідею відмови від цієї директиви Єврокомісія запропонувала минулого року. Питання висунули на публічне обговорення, в якому взяли участь понад 4,6 мільйона людей, і абсолютна більшість учасників висловилася за скасування процедури переведення годинників.

При цьому в Єврокомісії підкреслюють: яким би не було рішення кожної країни, воно має бути чітко скоординованим з іншими членами ЄС. Інакше це може завдати серйозних економічних збитків.

Ті країни, що зрештою відмовляться від постійних переходів на літній та зимовий час, востаннє переведуть годинники у жовтні 2021 року.

Рішення Європарламенту - це ще не крапка в цьому питанні: воно стане основою для майбутніх дискусій між країнами ЄС і для остаточного рішення.

Плюси та мінуси переведення годинників

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Переведення годинників у країнах Євросоюзу є обов'язковим з 2001 року.

Це правило схвалили для того, аби змусити різні європейські країни працювати більш злагоджено.

Ще одним аргументом на користь переведення була економія електроенергії: вважалося, що додаткові денні години знизять використання електроенергії.

Втім, зараз доцільність цього аргументу ставиться під питання - якщо і йдеться про якусь економію, то про дуже незначну, кажуть експерти.

Ті, хто критикують ідею переведення годинників, часто наводять результати досліджень, які говорять і про негативний вплив цього процесу на здоров'я людини.

"Вплив на біоритм людини може бути набагато серйознішим, ніж вважалося раніше", - наголошують в Єврокомісії.

Як в Україні?

В Україні переводити час на одну годину вперед почали влітку 1981 року - разом із рештою СРСР.

У жовтні 2011 року Верховна Рада ухвалила залишити літній час постійним. Проте після критики з боку експертів та громадян за кілька місяців рішення скасували.

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Через рік пролунала пропозиція залишити в Україні лише "зимовий час". Перейти на "літній" вирішили востаннє, щоб не створювати різниці в годинах для гостей чемпіонату Євро-2012 з європейських країн.

Та після закінчення чемпіонату восени 2012 року українці знову перевели годинники на годину назад. Парламентарі пояснили, що Рада не мала часу розглянути законопроект про обчислення часу, оскільки тривала виборча кампанія.

Минулого року в українському уряді розповіли BBC News Україна, що у питанні переведення чи непереведення часу орієнтуються на Євросоюз, оскільки Україна взяла курс на євроінтеграцію.

У міністерстві економічного розвитку додавали, що економічне обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформація про зменшення споживання електроенергії під час переведення годинників у Мінекономрозвитку відсутні.

Як у світі?

Стрілки на літній і зимовий час наразі переводять у країнах Європи, у більшості штатів США та в Канаді, деяких країнах Південної Америки та Африки, у Новій Зеландії та частково в Австралії.

Деякі країни відмовлялися від переведення часу, а потім знову поверталися - як США та Німеччина.

В Азії та Африці годинники переважно не переводять. Японія, наприклад, відмовилася від переведення годинників у 1950-х роках.

У Росії у 2011 році вирішили назавжди залишитися на літньому часі. Це викликало невдоволення росіян, оскільки взимку світловий день змістився на вечірні години. Тож у 2014 країна перейшла до постійного зимового часу. Це знову не влаштувало усіх, і у 2016-му кільком регіонам дозволили перевести стрілки вперед.

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