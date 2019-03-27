Вступ за хабар у $1,2 млн: в Єльському університеті спалахнув скандал

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Єльський університет скасував зарахування студентки, сім'ю якої звинуватили у шахрайській схемі. За її зарахування буцімто заплатили 1,2 млн доларів хабарів.

Колишній футбольний тренер нібито взяв хабар у 400 тисяч за те, що схвалив зарахування неспортивної абітурієнтки.

Цей випадок - частина того ж скандалу, в якому фігурували голлівудські актори Лорі Лафлін й Фелісіті Гаффман. Їх звинувачують у хабарництві з метою забезпечити своїм дітям місця в елітних навчальних закладах.

Єльський університет заявив, що розслідує звинувачення.

Схема

Тренер з футболу серед жінок Руді Мередіт, який звільнився у листопаді минулого року, - серед 50 людей, звинувачених у шахрайстві під час зарахування.

Як ідеться на сайті Єльського університету, пан Мередіт, як вважають, "схвалив за шахрайською схемою вступ (за квотою для спортсменів. - Ред.) усього двом заявникам; одній з них відмовили в зарахуванні, попри його схвалення, але іншу - прийняли".

Імені студентки, яку відрахували, університет не називає.

Єльський університет входить до "Ліги плюща" - спільноти восьми найбільш престижних приватних американських університетів.

Він, разом з кількома іншими провідними вишами, такими як Університет Південної Каліфорнії, Стенфорд і Джорджтаун, фігурує у шахрайській схемі, яку нібито організовував Рік Сінгер.

Як вважають, в ході цієї схеми дітям заможних батьків допомагали махлювати під час вступних іспитів, а також допомагали зараховувати вступників, які не займаються спортом, за квотою для спортсменів.

За повідомленнями, сім'я студентки, відрахованої з Єльського університету, заплатила панові Сінгеру за сприяння 1,2 млн доларів 2017 року.

2018 року, щойно студентку зарахували, пан Мередіт отримав чек від пана Сінгера на 400 тисяч доларів, кажуть прокурори.

Минулому року пана Мередіта схопило ФБР. Він, за повідомленнями, вимагав ще один хабар у 450 тисяч доларів за зарахування іншого студента.

Очікується, що пізніше цього тижня він постане перед судом.

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